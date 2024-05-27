СДЭК не работает второй день: ни получить, ни отправить

Александр



26 мая у службы доставки СДЭК возник сбой, который не устранён до сих пор. По данным РБК, не работает сайт и мобильное приложение, приостановлены выдача и приём отправлений.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщила пресс-служба СДЭК.

С чем связан сбой, неизвестно. Утром 26 мая СДЭК обещал устранить его в течение суток, а теперь уверяет, что работоспособность систем будет восстановлена ко вторнику. Компания также обещала провести анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. СДЭК работает в 31 стране мира, в России у компании около 3800 пунктов приёма и выдачи отправлений, а за рубежом их всего 500.
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