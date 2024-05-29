СДЭК приглашает клиентов забирать свои посылки по всей стране

Олег

Фото: СДЭК


Транспортная компания СДЭК объявила, что кризис миновал и можно забирать свои посылки. Ранее сегодня компания снова запустила свой официальный сайт, частично приоткрыв его функциональность.

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СДЭК заверяет, что посылки можно получать во всех существующих пунктах выдачи по России. При этом полноценное обслуживание пока не запущено: команда разработчиков продолжает налаживать ПО системы.

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания», — пресс-служба СДЭК. 

Напомним, что четыре дня назад внутреннее программное обеспечение СДЭК перестало работать по причине хакерской атаки, из-за чего работа логистической компании встала по всей стране. Клиенты не могли отследить и получить свои посылки, а также отправить новые. Во вторник СДЭК пообещал возобновить выдачу посылок «не позднее 29 мая». 

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Источник:
ТАСС
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