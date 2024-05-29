СДЭК приглашает клиентов забирать свои посылки по всей стране



Транспортная компания СДЭК объявила, что кризис миновал и можно забирать свои посылки. Ранее сегодня компания снова запустила свой официальный сайт, частично приоткрыв его функциональность.







СДЭК заверяет, что посылки можно получать во всех существующих пунктах выдачи по России. При этом полноценное обслуживание пока не запущено: команда разработчиков продолжает налаживать ПО системы.





«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания», — пресс-служба СДЭК.



Напомним, что четыре дня назад внутреннее программное обеспечение СДЭК перестало работать по причине хакерской атаки, из-за чего работа логистической компании встала по всей стране. Клиенты не могли отследить и получить свои посылки, а также отправить новые. Во вторник СДЭК пообещал возобновить выдачу посылок «не позднее 29 мая».