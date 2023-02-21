«Госуслуги» получат все данные о ваших сделках на «Авито»

Олег

Госуслуги


Власти обяжут российские классифайды передавать данные о некоторых сделках на портал «Госуслуг». Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, речь идет о двух категориях объявлений: продажа недвижимости и поиск работы. Проект постановления правительства, который размещен на федеральном портале правовой информации гласит: после его принятия все российские сервисы по размещению объявлений (например, «Авито», «Юла» и подобные им) будут обязаны передавать информацию об успешных сделках по обозначенным выше объявлениям.

Представитель Роскомнадзора подтвердил существование проекта. «Требования будут обязательны к исполнению всеми сервисами размещения объявлений», — пояснил он. Точный список сервисов будет сформирован после принятия норматива.

Помимо этого, проект постановления предусматривает передачу электронных извещений и уведомлений из «Госуслуг» прямо в аккаунт пользователя на классифайде. Обмен данными между ЕСИА и площадкой объявлений будет защищен криптографией.

При этом представитель Минцифры уточнил, что пользователь сможет связать свою учетную запись классифайда с аккаунтом «Госуслуг» «по желанию». Объявления таких пользователей будут отмечены специальной галочкой верификации.

Эксперты, опрошенные источником, говорят, что у инициативы могут быть две цели: во-первых, сократить количество мошеннических действий на площадках объявлений; во-вторых, собирать сведения о сделках купли-продажи и коммерческой деятельности граждан для ФНС.

Постановление может вступить в силу с 1 марта 2023 года вместе с законом, который обязывает связывать учетные записи пользователей классифайдов с госплатформами. Под него попадают все сервисы, посещаемость которых превышает 100 тысяч человек в сутки — «Авито», «Юла», HeadHunter и другие. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
На «Авито» продают машину из легендарной кинотрилогии. Ценник улётный
«Авито Доставка» стала намного удобнее — теперь как в магазине
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

AleX_another
+694
AleX_another
собирать сведения о сделках купли-продажи и коммерческой деятельности граждан для ФНС
44 минуты назад
#