«Госуслуги» получат все данные о ваших сделках на «Авито»



Власти обяжут российские классифайды передавать данные о некоторых сделках на портал «Госуслуг». Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, речь идет о двух категориях объявлений: продажа недвижимости и поиск работы. Проект постановления правительства, который размещен на федеральном портале правовой информации гласит: после его принятия все российские сервисы по размещению объявлений (например, «Авито», «Юла» и подобные им) будут обязаны передавать информацию об успешных сделках по обозначенным выше объявлениям.



Представитель Роскомнадзора подтвердил существование проекта. «Требования будут обязательны к исполнению всеми сервисами размещения объявлений», — пояснил он. Точный список сервисов будет сформирован после принятия норматива.



Помимо этого, проект постановления предусматривает передачу электронных извещений и уведомлений из «Госуслуг» прямо в аккаунт пользователя на классифайде. Обмен данными между ЕСИА и площадкой объявлений будет защищен криптографией.



При этом представитель Минцифры уточнил, что пользователь сможет связать свою учетную запись классифайда с аккаунтом «Госуслуг» «по желанию». Объявления таких пользователей будут отмечены специальной галочкой верификации.



Эксперты, опрошенные источником, говорят, что у инициативы могут быть две цели: во-первых, сократить количество мошеннических действий на площадках объявлений; во-вторых, собирать сведения о сделках купли-продажи и коммерческой деятельности граждан для ФНС.



Постановление может вступить в силу с 1 марта 2023 года вместе с законом, который обязывает связывать учетные записи пользователей классифайдов с госплатформами. Под него попадают все сервисы, посещаемость которых превышает 100 тысяч человек в сутки — «Авито», «Юла», HeadHunter и другие.