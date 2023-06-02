Сегодня будет запущена видеотрансляция Марса. Где смотреть?





Европейское космическое агентство (ESA) планирует запустить на YouTube трансляцию, которая позволит всем желающим наблюдать за происходящим на Марсе. Обычно там ничего не происходит, но событие всё равно можно считать исторически важным.



Трансляция начнётся 2 июня 2023 года в 19:00 по московскому времени. Она будет вестись с камеры Mars Express, расположенной на удалении 3 млн км от Земли. До самого Марса — 55,76 млн км.



Задержка сигнала составит рекордно малые 18 минут, новая картинка (по сути — фотография, снятая с спользованием телескопа) будет поступать приблизительно каждые 50 секунд. Это большой эксперимент для ESA, до сих пор никто не запускал такую трансляцию, а снимки Марса публиковались с задержкой в несколько дней.



Камера Mars Express, с которой ведётся трансляция, была запущена на орбиту Марса около 20 лет назад и изначально предназначалась для наблюдения за посадочными модулями, прибывавшими на красную планету.



Смотреть трансляцию можно на YouTube-канале ESA:

