Сегодня Илон Маск запустит ракету. Наблюдать за этим можно в прямом эфире

Александр


Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX планирует осуществить запуск в космос крупнейшей в истории человечества ракеты Starship. Это событие транслируется в режиме реального времени на YouTube.

Запуск ракеты намечен ориентировочно на 14:30 по московскому времени. Наблюдать за ним можно онлайн тут: https://twitter.com/i/broadcasts/1LyxBnOvzvOxN

Ракета Starship собрана из двух частей: корабля S28 и носителя B10. Стартовая масса составляет 5000 тонн, а без учёта топлива носитель весит всего 300 тонн. Корабль в космос не полетит, он должен контролируемо и безопасно приземлиться где-нибудь в океане. Предыдущие два запуска Starship оказались неудачными — ракета взрывалась на старте. Получится ли у SpaceX на этот раз успешно запустить её, невозможно спрогнозировать. Если всё пройдёт хорошо, компания приступит к гораздо более амбициозному этапу и попробует использовать Starship для доставки на поверхность Луны и Марса сначала грузов, а затем и людей.

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Комментарии

kardigan
+3596
kardigan
Как удивительно! Ракету запустили. Ничего, что это уже обыденная история?
час назад в 15:11
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tellurian
+1492
tellurian
Японская вчера красиво взорвалась. Жаль их.
20 минут назад
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