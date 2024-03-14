Сегодня Илон Маск запустит ракету. Наблюдать за этим можно в прямом эфире

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX планирует осуществить запуск в космос крупнейшей в истории человечества ракеты Starship. Это событие транслируется в режиме реального времени на YouTube.
Запуск ракеты намечен ориентировочно на 14:30 по московскому времени. Наблюдать за ним можно онлайн тут: https://twitter.com/i/broadcasts/1LyxBnOvzvOxN
Ракета Starship собрана из двух частей: корабля S28 и носителя B10. Стартовая масса составляет 5000 тонн, а без учёта топлива носитель весит всего 300 тонн. Корабль в космос не полетит, он должен контролируемо и безопасно приземлиться где-нибудь в океане. Предыдущие два запуска Starship оказались неудачными — ракета взрывалась на старте. Получится ли у SpaceX на этот раз успешно запустить её, невозможно спрогнозировать. Если всё пройдёт хорошо, компания приступит к гораздо более амбициозному этапу и попробует использовать Starship для доставки на поверхность Луны и Марса сначала грузов, а затем и людей.
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