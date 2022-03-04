Магистральный оператор связи Cogent предупредил российских партнёров о том, что отключит от своего оборудования. Отключение должно было начаться 4 марта в 20:00 по московскому времени, то есть уже произошло.
Cogent — американская компания. По данным источника «Коммерсанта», её клиентами являются «Вымпелком» (бренд билайн), «МегаФон», «Ростелеком», Tele2, МТС, «Яндекс» и VK. «Яндекс» подтвердил сотрудничество, в Tele2 и МТС заявили, что не работают с Cogent, в «Ростелекоме» сейчас «изучают ситуацию», а остальные компании не ответили на запрос.
Cogent оставит оборудование партнёров в стойках на 30 дней, чтобы его можно было забрать, а в дальнейшем отправит его на свой склад без возможности возврата.
По мнению экспертов, отключение российских операторов, провайдеров и сервисов от оборудования Cogent может привести к недоступности некоторых сайтов (прежде всего зарубежных) или контента на них. В первую очередь это затронет сайты, которые не обладают собственными центрами обработки данных в России (Google, Facebook и Netflix).
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