Сегодня ночью будет красивейшее лунное затмение. Не пропустите!

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На территории России можно будет наблюдать за затмением Луны. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, это произойдет в ночь с субботы 28 октября на воскресенье 29 октября. Затмение можно будет наблюдать со всей территории страны, однако видимость в конкретном регионе сильно зависит от погодных условий.





«В субботу, 28 октября, с 22:35 мск до 23:53 мск Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через северную часть земной тени. Наибольшая фаза затмения <…> произойдет в 23:14 мск - в это время в тень Земли погрузится 0,12 часть лунного диска», — Московский планетарий.



Событие начнется в 21:01 МСК и продлится 4 часа 25 минут. Первые фазы едва ли получится разглядеть невооруженным глазом, а начиная с 22:35 и к 23:14 МСК затмение будет максимально заметным. Не исключено, что одна сторона спутника покраснеет.



Помимо РФ, затмение увидят в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, на северной и восточной части Южной Америки и Антарктиде.