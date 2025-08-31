Сэкономил — плати: названа новая статья расходов для водителей



Фото: Unsplash



В России вступают в силу новые правила перевозки детей.

В Госдуме напомнили, что с 1 сентября водителям запрещено использовать заменители детских кресел — например, бескаркасные кресла, лямки, разного рода адаптеры и другие дешевые аналоги.

Теперь для безопасной перевозки ребенка потребуются прошедшие краш-тесты кресла с сертификатом безопасности. Нарушение будет караться штрафом до 3 тыс руб для физлиц, а для юрлиц, включая такси, — до 100 тыс руб.