Сэкономил — плати: названа новая статья расходов для водителей

Артем
Снимок экрана 2025-08-31 113932.png
Фото: Unsplash

В России вступают в силу новые правила перевозки детей. 

В Госдуме напомнили, что с 1 сентября водителям запрещено использовать заменители детских кресел — например, бескаркасные кресла, лямки, разного рода адаптеры и другие дешевые аналоги. 

Теперь для безопасной перевозки ребенка потребуются прошедшие краш-тесты кресла с сертификатом безопасности. Нарушение будет караться штрафом до 3 тыс руб для физлиц, а для юрлиц, включая такси, — до 100 тыс руб.
5
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+72
Bykolev
В условиях катастрофического снижения рождаемости сохранение детей, которые ещё остались, логичное решение.
Вчера в 15:12
#
+538
iPhoneDemon Bykolev
Еще надежнее,вообще,запретить перевозку) Пешком с колясками — всем полезно 😄
Вчера в 22:22
#
+34
Gabriel
Я только за.
Вчера в 20:35
#
Esthet
+1918
Esthet
Следующая статья будет от Кузнецова о том как таксисты вышли с пикетом о штрафах и креслах)
Сегодня в 03:33
#
Дмитрий Могучев
+577
Дмитрий Могучев
Не скажется ли это на доступности тарифа детский ?
2 часа назад в 09:11
#