Секретная разработка Apple засветилась в коде tvOS 17.4

Фархад
homeOS

Портал MacRumors обнаружил в коде первой бета-версии tvOS 17.4 упоминания секретной операционной системы Apple под названием homeOS.

Первые упоминания homeOS появились ещё в июне 2021 года, когда Apple опубликовала вакансии инженеров по разработке этой операционки. С тех пор не было никаких признаков, подтверждающих существование homeOS.

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Скорее всего, Apple активно работает над объединением tvOS и ПО для HomePod. Это позволит расширить экосистему умных устройств компании и выпустить смарт-дисплей, который будет конкурировать с Amazon Echo Show и Google Nest Hub.

Вполне вероятно, что мы увидим HomePod со встроенным iPad уже в этом году, а полноценный анонс homeOS может состояться на WWDC 2024 в июне.
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Источник:
MacRumors
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