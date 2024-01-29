Секретная разработка Apple засветилась в коде tvOS 17.4

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Портал MacRumors обнаружил в коде первой бета-версии tvOS 17.4 упоминания секретной операционной системы Apple под названием homeOS.Первые упоминания homeOS появились ещё в июне 2021 года, когда Apple опубликовала вакансии инженеров по разработке этой операционки. С тех пор не было никаких признаков, подтверждающих существование homeOS.Скорее всего, Apple активно работает над объединением tvOS и ПО для HomePod. Это позволит расширить экосистему умных устройств компании и выпустить смарт-дисплей, который будет конкурировать с Amazon Echo Show и Google Nest Hub.Вполне вероятно, что мы увидим HomePod со встроенным iPad уже в этом году, а полноценный анонс homeOS может состояться на WWDC 2024 в июне.