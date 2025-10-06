Секретное устройство с искусственным интеллектом от Джони Айва попало в производственный ад

Инсайдеры Financial Times выяснили, что секретный девайс с ИИ от бывшего главного дизайнера Apple Джони Айв и стартапа Сэма Альтмана OpenAI выйдет не так скоро, поскольку компания пытается решить три фундаментальные проблемы.
Одной из сложностей стал выбор «индивидуальности» для устройства: команда дизайнеров пытается сделать его похожим на полезного друга, а не на «странную подружку с ИИ». И это при живом Джони Айве. Похоже, он уже совсем не тот, каким был в Apple.
Ещё одна проблема — как обеспечить устройство достаточной вычислительной мощностью. Источник, близкий к Айву, рассказал, что «OpenAI испытывает трудности с получением достаточной вычислительной мощности для ChatGPT, не говоря уже о других сценариях ИИ».
Отдельного внимания заслуживает конфиденциальность. В отличие от умных колонок, которые активируются по слову или фразе, это устройство должно быть включено всегда. Это означает, что и камеры, и микрофоны будут постоянно активны, что, очевидно, создаёт серьёзную проблему с конфиденциальностью. Отсюда вытекает ещё один нюанс — устройство должно включалось только тогда, когда это необходимо, а как это реализовать — неясно.
Также инсайдеры раскрыли, что компания работает с китайскими контрактными производителями над разработкой оборудования. Айв планирует выпустить девайс в следующем году, но вряд ли оно выйдет до 2027.