Секретное устройство с искусственным интеллектом от Джони Айва попало в производственный ад

Фархад

Jony Ive

Инсайдеры Financial Times выяснили, что секретный девайс с ИИ от бывшего главного дизайнера Apple Джони Айв и стартапа Сэма Альтмана OpenAI выйдет не так скоро, поскольку компания пытается решить три фундаментальные проблемы.

Напомним, пару месяцев назад Джони Айв и Сэм Альтман выпустили видео, в котором рассказали о новом устройстве с искусственным интеллектом, не вдаваясь в подробности о том, что это такое и как оно будет работать. При этом Альтман заявил, что io — совсем не очки, не кольцо и не смартфон. Скорее всего, они сами даже не знают до конца, что из себя должен представлять этот продукт.

Одной из сложностей стал выбор «индивидуальности» для устройства: команда дизайнеров пытается сделать его похожим на полезного друга, а не на «странную подружку с ИИ». И это при живом Джони Айве. Похоже, он уже совсем не тот, каким был в Apple.

Ещё одна проблема — как обеспечить устройство достаточной вычислительной мощностью. Источник, близкий к Айву, рассказал, что «OpenAI испытывает трудности с получением достаточной вычислительной мощности для ChatGPT, не говоря уже о других сценариях ИИ».

Отдельного внимания заслуживает конфиденциальность. В отличие от умных колонок, которые активируются по слову или фразе, это устройство должно быть включено всегда. Это означает, что и камеры, и микрофоны будут постоянно активны, что, очевидно, создаёт серьёзную проблему с конфиденциальностью. Отсюда вытекает ещё один нюанс — устройство должно включалось только тогда, когда это необходимо, а как это реализовать — неясно.

Также инсайдеры раскрыли, что компания работает с китайскими контрактными производителями над разработкой оборудования. Айв планирует выпустить девайс в следующем году, но вряд ли оно выйдет до 2027.
Источник:
9to5
Комментарии