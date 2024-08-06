Секретные обои из macOS Sequoia уже можно скачать. Догадываетесь, что на них изображено?

Фархад
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Спустя некоторое время после релиза пятой бета-версии macOS Sequoia энтузиаст с портала Mr Macintosh обнаружил в системных файлах скрытые видеообои. Разумеется, он выкачал их и загрузил в сеть.

Обои под названием Sequoia Sunrise представляют собой прогулку по лесу с секвойями. Источник нашёл их в macOS Sequoia beta 5 в папке /System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers. Файл скрыт, поэтому для его отображения нужно использовать комбинацию Shift + Command + точка (.). Помимо статичной картинки, есть также динамическая версия в виде видеофайла.

Sequoia

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Источник:
Mr Macintosh
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