Секретная функция Samsung Galaxy позволяет переименовать любое приложение. Большинство пользователей о ней даже не знает

Установите приложение Good Lock из Galaxy Store, если оно еще не установлено;

Запустите Good Lock и скачайте модуль Home Up и откройте его;

В разделе Home screen найдите пункт App icon setting и включите его;

Активируйте тумблеры Show item label и Edit icon label on home screen;

Вернитесь на рабочий стол;

Нажмите и удерживайте значок приложения, название которого хотите изменить;

В появившемся меню выберите значок карандаша;

Введите новое название приложения и сохраните изменения. При необходимости можно также изменить цвет подписи;

Готово!

One UI 8.5 вышла пару месяцев назад, но до сих пор продолжает радовать скрытыми возможностями, которые Samsung нигде не афиширует. Многие из них становятся доступны только после установки фирменного приложения Good Lock, поэтому большинство владельцев Galaxy даже не подозревает об их существовании. Сегодня расскажем еще об одной интересной функции — изменении названий приложений на рабочем столе. Она позволяет не только скрыть стандартные подписи, но и задать собственные названия для любых ярлыков.Зачем вообще менять названия приложений? На первый взгляд такая возможность кажется мелочью, однако на практике она оказывается довольно полезной. Можно сократить слишком длинные названия, сделать подписи более понятными или просто привести рабочий стол к единому стилю.Кроме того, переименование помогает быстрее ориентироваться среди программ. Например, можно сократить название банковского приложения, добавить более понятное имя рабочему инструменту или переименовать похожие приложения так, чтобы их было проще различать.Если вы любите персонализировать интерфейс смартфона, эта функция позволит сделать рабочий стол действительно уникальным без установки сторонних лаунчеров.Для работы функции рекомендуется обновить смартфон до One UI 8.5. Также вам нужно установить приложение Good Lock из Galaxy Store и скачать модуль Home Up, который отвечает за расширенные настройки главного экрана.Как изменить название приложения на Samsung Galaxy:Теперь на рабочем столе будет отображаться уже новое название, тогда как само приложение и его системное имя останутся без изменений.Как видите, Home Up остается одним из самых интересных модулей Good Lock для владельцев Samsung Galaxy. Он открывает доступ к множеству скрытых настроек рабочего стола, а возможность менять названия приложений — одна из самых необычных и полезных для кастомизации.