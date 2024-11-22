В нескольких российских регионах тестируется оплата проезда в наземном городском транспорте и пригородных электропоездах с отслеживанием геолокации пассажиров. Эта система позволяет списывать деньги за поездки основываясь на том, где пассажир сел и где вышел.
Как работает эта технология: вы скачиваете на смартфон специальное мобильное приложение, разрешаете ему доступ к геолокации и Bluetooth, а когда садитесь в транспорт, программа сопоставляет изменение вашего местоположения с движением транспорта. Если они совпадают, вам приходит подтверждение на оплату проезда через QR-код или с помощью банковской карты.
ТАСС приводит слова заместителя гендиректора ответственной за эту разработку компании«Датапакс» Романа Спиридонова. Он говорит, что примерно десять миллионов поездок уже оплачено по новой технологии. Сейчас она работает примерно в десяти российских регионах, а в 2025 году будет внедрена на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве она пока не используется, а в Подмосковье обсуждается расширение проекта.