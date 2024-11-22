



В нескольких российских регионах тестируется оплата проезда в наземном городском транспорте и пригородных электропоездах с отслеживанием геолокации пассажиров. Эта система позволяет списывать деньги за поездки основываясь на том, где пассажир сел и где вышел.

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