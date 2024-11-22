В России стали следить за пассажирами. Сел, вышел — автоматом оплатил

Александр



В нескольких российских регионах тестируется оплата проезда в наземном городском транспорте и пригородных электропоездах с отслеживанием геолокации пассажиров. Эта система позволяет списывать деньги за поездки основываясь на том, где пассажир сел и где вышел.

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Решение с отслеживанием геолокации в городском транспорте тестируется в Тверской, Ярославской Московской и Нижегородской областях, в Удмуртии и Казани, а в скором времени его начнут внедрять в Санкт-Петербурге и ещё нескольких регионах. В случае с электропоездами тестирование проводится в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Как работает эта технология: вы скачиваете на смартфон специальное мобильное приложение, разрешаете ему доступ к геолокации и Bluetooth, а когда садитесь в транспорт, программа сопоставляет изменение вашего местоположения с движением транспорта. Если они совпадают, вам приходит подтверждение на оплату проезда через QR-код или с помощью банковской карты.

ТАСС приводит слова заместителя гендиректора ответственной за эту разработку компании«Датапакс» Романа Спиридонова. Он говорит, что примерно десять миллионов поездок уже оплачено по новой технологии. Сейчас она работает примерно в десяти российских регионах, а в 2025 году будет внедрена на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Москве она пока не используется, а в Подмосковье обсуждается расширение проекта.

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Комментарии

+176
acinatnas
Многие скупердяи вообще забивают прикладывать карту или проездной к валидатору, а вы говорите "установить приложение".
6 минут назад
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