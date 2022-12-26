Семь причин обновиться на macOS Ventura. Система очень похорошела





Летом 2022 года компания Apple показала свою новую macOS Ventura. На презентации могло показаться, что обновление довольно минорное и не приносит ничего нового. Однако после выхода macOS 13 для всех пользователей оказалось, что в ней немало нововведений. Мы собрали самые заметные апдейты, которые могут побудить вас обновиться.





1. iPhone как веб-камера

2. Отмена отправки

3. Удаление фона

4. Фоновые звуки

5. Приложение «Настройки»

6. Приложение «Погода»

7. Freeform

Начиная с macOS Ventura, вы можете использовать свой iPhone в качестве веб-камеры безо всякого стороннего софта. После обновления пункт «Камера iPhone» автоматически появится в меню выбора веб-камеры во всех приложениях для видеосвязи — FaceTIme, Skype, Zoom и так далее. Для этой функции не требуется никаких настроек или проводов — всё подключается и работает автоматически.В macOS 13 появилась возможность отменять отправку своих сообщений в iMessage и приложении «Почта». Аналогичная возможность есть и на iOS 16. Важно знать: отмена отправки iMessage сработает только если получатель использует iOS 16, iPadOS 16 или macOS Ventura. Что касается email, то после отправки письма у вас есть 10 секунд, чтобы её отменить.В нативном приложении «Просмотр» появилась функция удаления фона на фотографиях. Всё, что вам нужно — открыть изображение в «Просмотре» и нажать cmd shift K. Компьютер автоматически распознает объект и удалит фон вокруг него. Если результат вам не понравился, можно быстро отметить действие, нажав cmd Z.Теперь в macOS 13 есть возможность создать себе рабочую атмосферу. Речь идет о так называемых «фоновых звуках», которые можно включать прямо в настройках. Пройдите в пункт «Универсальный доступ» → «Звук» и включите «Фоновые звуки». Можно выбрать один из нескольких вариантов, например, океан или дождь.Впервые за много лет приложение «Настройки» на macOS кардинально переделали. Теперь оно выполнено в едином стиле с таковыми на iOS и iPadOS и ориентироваться в них гораздо проще и быстрее. Если вы давно пользуетесь iPhone или iPad, то точно не потеряетесь в новых «Настройках» на macOS Ventura.Полноэкранное приложение «Погода» наконец пришло на Mac. Теперь вы можете комфортно просмотреть прогноз или историю погоды с красочными наглядными анимациями и подробным описанием. Это гораздо удобнее, чем постоянно заходить на погодные сайты.Это приложение стало доступно с выходом iOS/iPadOS 16.2 и macOS 13.1. Оно предоставляет виртуальную доску для совместной работы, на которую можно добавлять всё что угодно: заметки, зарисовки, файлы, фотографии или аудиозаписи. Это крайне удобный сервис от самой Apple, который поможет совместно спланировать отдых или решить рабочие задачи.