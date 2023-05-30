Сенаторы РФ хотят законодательно запретить борьбу с пиратством

Олег

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

В сети появился новый законопроект, который предусматривает запрет на обращение в суд для «недружественных» правообладателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о случаях, когда правообладатель захочет через суд бороться с пиратством контента — кино и музыки. Законопроект создали сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын; помимо прочего, он предусматривает легализацию использования в России фильмов и музыки без разрешения правообладателей, причем контент может быть «ввезен на территорию РФ любым способом».

Документ предлагает один из способов ввоза: по лицензионному договору с иностранной структурой, которая сама имеет право на контент в своей стране. А еще сенаторы предлагают закупать фильмы и ПО у Беларуси, которая в январе 2023 года приняла закон о легализации использования фильмов, музыки и программного обеспечения без разрешения правообладателей.

Если же зарубежный правообладатель, признанный «недружественным», захочет оспорить использование своего контента, для него будет действовать мораторий на обращение в российские суды.

На текущий момент поправки находятся в статусе проекта и не приняты Госдумой. С одной стороны, они могут открыть россиянам доступ к зарубежным премьерам, а с другой — стать прецедентом серьезного ущемления прав, которое произойдет впервые в мировой истории. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Ckor_30
+666
Ckor_30
Отлично 👍
41 минуту назад
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