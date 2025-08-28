Сентябрь будет жарким: Samsung приглашает на масштабную презентацию Galaxy

Фархад

Samsung

Компания Samsung внезапно объявила об очередной презентации новых продуктов, которая состоится 4 сентября в Германии. Ждём народный Galaxy S25 FE, флагманские планшеты и гарнитуру смешанной реальности.

В коротком тизере компания раскрыла несколько интересных деталей, включая форму камеры и дизайн задней панели предполагаемого S25 FE. Помимо этого, инсайдеры заявили, что нас ждут флагманские планшеты Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra, а также ответ на Apple Vision Pro, который разрабатывается под кодовым названием Project Moohan.

Но самым грандиозным может стать анонс трехскладного смартфона Galaxy Z Trifold или Galaxy G Fold. Презентация будет транслироваться на YouTube-канале Samsung, а мы оперативно расскажем обо всех новинках на iGuides.ru
Источник:
SammyFans
