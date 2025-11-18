Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского сервиса и логистики «Авито»





В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3000 человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

«За годы работы я убедился: счастье клиента всегда начинается с сильных процессов и слаженной команды. В новой роли я буду концентрироваться на том, чтобы наши сервисы становились более быстрыми, предсказуемыми и удобными. Мы уже заложили прочный фундамент, теперь наша задача — масштабировать лучшие практики», — комментирует Сергей Пустыльник, старший директор по операциям, Центра клиентского сервиса и логистики «Авито».

Ранее Сергей занимал должность директора по логистике. На этой позиции он помог построить и масштабировать «Авито Доставку» — уникальную для российского e-commerce C2C-логистическую платформу, ставшую одним из ключевых факторов роста «Авито». Директором по логистике станет Евгений Шапиро, ранее руководивший департаментом развития логистики.В расширенной роли под управление Сергея переходят два крупных департамента, отвечающих за качество процессов и пользовательский опыт: Центр клиентского сервиса и департамент логистики.Центр клиентского сервиса — одно из крупнейших подразделений компании, обеспечивающее поддержку пользователей по всей стране. За последние годы команда открыла новые офисы в Казани и Самаре, усилила работу с новыми сервисами и продуктами и стала одним из драйверов развития автоматизации. За первые девять месяцев этого года сотрудники помогли пользователям в 24,5 млн обращений и увеличили долю довольных пользователей на 5,5%.Логистика «Авито» обеспечивает доставку более 8 млн сделок в месяц — от Камчатки до Калининграда, что делает платформу одной из крупнейших C2C-логистических инфраструктур в стране. Инфраструктура насчитывает более 84 000 пунктов выдачи, а в Москве среднее расстояние до ближайшего ПВЗ составляет около 500 метров. За несколько лет команда логистики выросла с 7 до 100 человек, поддерживая масштаб сервиса и рост онлайн-торговли на платформе.Сергей работает в логистике более 22 лет, из них 18 — в руководящих ролях. До прихода в «Авито» занимал руководящие позиции в компаниях «Лемана Про», «М.Видео» и Kupivip. Сергей — выпускник Финансовой академии.