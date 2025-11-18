Top.Mail.Ru

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского сервиса и логистики «Авито»

В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3000 человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

Ранее Сергей занимал должность директора по логистике. На этой позиции он помог построить и масштабировать «Авито Доставку» — уникальную для российского e-commerce C2C-логистическую платформу, ставшую одним из ключевых факторов роста «Авито». Директором по логистике станет Евгений Шапиро, ранее руководивший департаментом развития логистики.

В расширенной роли под управление Сергея переходят два крупных департамента, отвечающих за качество процессов и пользовательский опыт: Центр клиентского сервиса и департамент логистики.

Центр клиентского сервиса — одно из крупнейших подразделений компании, обеспечивающее поддержку пользователей по всей стране. За последние годы команда открыла новые офисы в Казани и Самаре, усилила работу с новыми сервисами и продуктами и стала одним из драйверов развития автоматизации. За первые девять месяцев этого года сотрудники помогли пользователям в 24,5 млн обращений и увеличили долю довольных пользователей на 5,5%.

Логистика «Авито» обеспечивает доставку более 8 млн сделок в месяц — от Камчатки до Калининграда, что делает платформу одной из крупнейших C2C-логистических инфраструктур в стране. Инфраструктура насчитывает более 84 000 пунктов выдачи, а в Москве среднее расстояние до ближайшего ПВЗ составляет около 500 метров. За несколько лет команда логистики выросла с 7 до 100 человек, поддерживая масштаб сервиса и рост онлайн-торговли на платформе.

«За годы работы я убедился: счастье клиента всегда начинается с сильных процессов и слаженной команды. В новой роли я буду концентрироваться на том, чтобы наши сервисы становились более быстрыми, предсказуемыми и удобными. Мы уже заложили прочный фундамент, теперь наша задача — масштабировать лучшие практики», — комментирует Сергей Пустыльник, старший директор по операциям, Центра клиентского сервиса и логистики «Авито».

Сергей работает в логистике более 22 лет, из них 18 — в руководящих ролях. До прихода в «Авито» занимал руководящие позиции в компаниях «Лемана Про», «М.Видео» и Kupivip. Сергей — выпускник Финансовой академии.
