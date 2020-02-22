Американский стриминговый сервис HBO Max официально анонсировал спецвыпуск новой серии сериала «Друзья». Он будет показан в мае 2020 года, более точной даты пока нет. О чём он будет, неизвестно. Покажут ли его российские видеосервисы, тоже пока не сообщается.







Слухи о выпуске этой серии начали ходить ещё пять лет назад. Тогда предполагалось, что она выйдет на двадцатую годовщину начала показа сериала на телевидении. В прошлом году почти все актёры, снявшиеся в главных ролях, начали появляться на американском телевидении в различных телепередачах. Эти встречи игнорировал только Мэтью Перри, у которого были проблемы со здоровьем и вредными привычками, но даже он попал на фото, которое выложила Дженнифер Энистон в своём инстаграм-аккаунте, зарегистрированном в октябре 2019 года.







В спецсерию «Друзей» приглашены все актёры, снимавшиеся в главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. По слухам, каждый из них получит за съёмки по меньшей мере по 2,5 миллиона долларов США. Съёмки серии происходят на студии Warner Bros., там же, где делался оригинальный сериал, продержавшийся 10 сезонов. В общей сложности с 1994 по 2004 годы было снято 236 эпизодов.







