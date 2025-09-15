Сериалы Apple TV+ «Разделение» и «Студия» получили главные награды на 77-й церемонии вручения премии «Эмми»

Сразу несколько проектов стримингового сервиса Apple TV+ получили высшие награды на 77-й церемонии вручения премии «Эмми». В число лидеров вошли драматический сериал «Разделение» и комедия «Студия».
«Студия» — сатирический сериал о голливудской киноиндустрии. Сет Роген играет Мэтта Ремика, недавно назначенного главой переживающей непростые времена компании Continental Studios. Компанию ему составили Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан, Айка Баринхолца и Чейза Суи Уандерс. Среди приглашённых звёзд — Брайан Крэнстон, Зои Кравиц, Рон Ховард, Оливия Уайлд, Дэйв Франко, Мартин Скорсезе, Энтони Маки, Стив Бушеми и многие другие.
Вот некоторые из наград, полученных сериалами Apple TV+:
- «Студия» — лучший комедийный сериал;
- Трэмелл Тиллман (в роли Сета Милчика) — Лучший актёр второго плана в драматическом сериале («Разделение»);
- Бритт Лоуэр (в роли Хелли Риггс) — Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале («Разделение»);
- Мерритт Уивер (в роли Гретхен Джордж) — Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале («Разделение»);
- Сет Роген (в роли Мэтта Ремика) — Лучший актёр второго плана в комедийном сериале («Студия»);
- Сет Роген и Райан Голдберг — Лучшая режиссура комедийного сериала («Студия»);
- Сет Роген, Райан Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес — Лучший сценарий комедийного сериала («Студия»);
- Брайан Крэнстон (в роли Гриффина Милла) — Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале («Студия»);
- Адам Рэндалл — Лучшая режиссура драматического сериала («Медленные лошади»).
Тем не менее не во всех номинациях проекты Apple TV+ забрали заветные статуэтки. Например, сериал «Разделение» был номинирован в категории «Лучший драматический сериал», но не победил, а Адам Скотт упустил номинацию на премию «Лучший актёр драматического сериала».