Серия realme 14 выходит в России 29 мая

В новую номерную линейку realme войдут два смартфона с мощными процессорами и батареями по 6000 мАч.
Второй моделью серии станет realme 14T 5G. Смартфон также оснащён батареей на 6000 мАч, зарядкой 45 Вт с обходом батареи и чипсетом Dimensity 6300 5G. Аппарат позиционируется как выносливый и защищённый — он получил сертификации по стандартам IP66/68/69. Его производительность превышает 450 000 баллов в AnTuTu.
Официальные характеристики и цены устройств realme объявит на презентации. Продажи стартуют после анонса.