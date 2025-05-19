Серия realme 14 выходит в России 29 мая

Фархад

Snapdragon

В новую номерную линейку realme войдут два смартфона с мощными процессорами и батареями по 6000 мАч.

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Флагманом станет realme 14 5G — первый в мире смартфон на базе чипа Snapdragon 6 Gen 4, созданного по 4-нм техпроцессу. Устройство получило эффективную систему охлаждения с испарительной камерой 6050 мм² и аккумулятор на 6000 мАч, рассчитанный на 17 часов воспроизведения видео или 10 часов игр. Заявлена производительность в 750 000 баллов в AnTuTu.

Второй моделью серии станет realme 14T 5G. Смартфон также оснащён батареей на 6000 мАч, зарядкой 45 Вт с обходом батареи и чипсетом Dimensity 6300 5G. Аппарат позиционируется как выносливый и защищённый — он получил сертификации по стандартам IP66/68/69. Его производительность превышает 450 000 баллов в AnTuTu.

Официальные характеристики и цены устройств realme объявит на презентации. Продажи стартуют после анонса.
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