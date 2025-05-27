Серия realme GT 7 запустится в России 17 июня



Китайская компания realme начинает продажи новой линейки смартфонов GT 7 в России. Всего модельный ряд включает три устройства: флагманский GT 7, специальная версия GT 7 Dream Edition и младший GT 7T. Китайская компания realme начинает продажи новой линейки смартфонов GT 7 в России. Всего модельный ряд включает три устройства: флагманский GT 7, специальная версия GT 7 Dream Edition и младший GT 7T. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отличительная особенность GT 7 Dream Edition — ограниченный тираж в 1500 штук и немного видоизмененный дизайн. Смартфон выпущен в коллаборации с командой «Формулы-1» Aston Martin Formula One® и получил фирменный зеленый цвет задней крышки с двукрылым логотипом автобренда и имитацией аэродинамических линий по бокам.Что касается спецификаций, то GT 7 и GT 7 DE получили дисплей 6,78 дюйма с пиковой яркостью до 6000 нит и частотой 120 Гц, аккумулятор 7000 мАч и работают на чипе MTK Dimensity 9400e с графеновым охлаждением. Упрощенная версия GT 7T работает на MTK Dimensity 8400-MAX.Продажи всех трех моделей стартуют в РФ 17 июня 2025 года. Цена в рублях пока не озвучивается.