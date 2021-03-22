Samsung Galaxy S21 Ultra

Согласно последним данным исследовательской компании Strategy Analytics, флагманский модельный ряд смартфонов Samsung Galaxy S21 продаётся намного лучше своих предшественников. Сообщается, что продажи серии в США за первый месяц после запуска были в три раза выше по сравнению с прошлогодней линейкой Galaxy S20.

Несомненно, на продажи Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra повлияло несколько ценовых предложений, а также замедление темпов пандемии COVID-19. Рынок смартфонов на территории США начал постепенно восстанавливаться.

Данные Strategy Analytics демонстрируют, что самым популярным смартфоном в серии Galaxy S21 стала самая дорогая модель Ultra. Напомним, стоимость новинки начинается от 100 990 рублей за комплектацию с 12 / 128 ГБ. Продажи самого дорогого смартфона составили более 40 процентов от всей линейки в США.

Еще один пик продаж Samsung ожидается после анонса Galaxy S21 FE, поскольку прошлогодний S20 FE оказался довольно популярным на американском рынке.


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Источник:

Androidcentral Androidcentral

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