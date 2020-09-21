





Китайский бренд realme сегодня на специальном мероприятии анонсировал линейку смартфонов Narzo, в которую вошли бюджетные Narzo 20 и 20A, а также устройство среднего уровня — Narzo 20 Pro. Все новинки будут доступны с фирменной оболочкой realme UI на базе Android 10, а старт продаж намечен на конец этого месяца.Бюджетные смартфоны оборудованы экраном Mini-Drop с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+ (1600 × 720), который защищает стекло Corning Gorilla Glass. В верхней части дисплея размещен каплевидный вырез под фронтальную камеру на 8 МП.Narzo 20 оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены два варианта с накопителем на 64 или 128 ГБ, а также производитель не забыл про слот для карты памяти microSD. Тройная основная камера включает основной датчик на 48 МП с диафрагмой f/1,8, широкоугольный сенсор (119°) на 8 МП и 2-мегапиксельный макрообъектив со светосилой (f/2,4). За автономную работу отвечает батарея ёмкостью 6000 мАч.Смартфон Narzo 20A получил процессор Qualcomm Snapdragon 665. Он будет доступен в двух вариантах — 3/32 ГБ и 4/64 ГБ с возможностью расширения при помощи карт памяти microSD. В модуле основной камеры 3 датчика: основной с диафрагмой f/1,8 на 12 МП и два 2-мегапиксельных. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.Оба устройства оборудованы сканером отпечатка пальца, который разместился на тыльной стороне, а также Bluetooth 5, FM-тюнером и портом 3,5 мм для наушников. Новинки будут доступны в двух цветовых решениях: Glory Silver и Victory Blue. Стоимость Narzo 20 составит от 145 долларов, а Narzo 20A — от 115.В основе Narzo 20 Pro процессор восьмиядерный MediaTek Helio G95. Что касается экрана, новинка получит 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2400 × 1080, частотой 90 Гц и яркостью до 480 кд/м2. Защищает его стекло Corning Gorilla Glass 3+.Основная камера представлена четырьмя датчиками: основной на 48 МП с дииафрагмой f/1,8, широкоугольный (119°) на 8 МП и еще два дополнительных сенсора на 2 мегапикселя. Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельным сенсором Sony IMX471 с максимальной светосилой f/2,1.Сканер отпечатка пальца разместился на боковом торце. Набор интерфейсов новинки включает Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5, порт USB-C, гнездо для наушников 3,5 мм. Размеры Narzo 20 Pro составляют 162,3 × 75,4 × 9,4 мм, а вес — 191 г.За автономную работу отвечает батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart Charge 65 Вт. Смартфон будет доступен в вариантах с 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель можно будет выбрать из 64 или 128 ГБ. Стоимость Narzo 20 Pro составит 200 и 230 долларов.