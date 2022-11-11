Apple

Сервис Apple Search может умереть не родившись — компанию предали несколько инженеров

Олег

Apple


Из Apple ушли несколько ключевых сотрудников, отвечающих за работу над «яблочной» поисковой системой. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о нескольких программных инженерах, которые ранее создали стартап по машинному обучению под названием Laserlike. В 2018 году Apple купила Laserlike, а его создатели стали работать над системой веб-поиска в «яблочной» команде. Один из них даже был назначен старшим директором группы размером не менее 200 человек — все они занимались Apple-поисковиком.

Сообщается, что инженеры-создатели Laserlike ушли из Apple и вернулись работать в Google, где они и числились до того, как взялись за свой стартап. Теперь команда, которая занимается, помимо разработки поисковика, еще и развитием Siri и Spotlight, осталась без опытных руководителей, и, судя по сообщениям инсайдеров, релиз главного конкурента Google — Apple Search — откладывается как минимум на четыре года, а в реальности может быть и больше.

Напомним, что сейчас Google ежегодно платит Apple за то, чтобы её поисковая система была установлена в Safari на iPhone, iPad и Mac по умолчанию. Обе компании не раз привлекали внимание антимонопольщиков из-за этого контракта. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4025
Gabriel
Ушли это не предали)
Они же присягу Эппл не давали?
Или мы чего-то не знаем про Эппл ?
Вчера в 23:45
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