«Авито Реклама» представила новый сервис для самостоятельного запуска кампаний





Новый рекламный кабинет работает на базе аукционной модели: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество креатива и релевантность рекламного сообщения для пользователей. На старте стоимость клика начинается от одного рубля. «Авито Реклама» представила новый рекламный кабинет для юридических лиц. Это первый сервис, который объединил ключевые технологии «Авито» для решения задач среднего и крупного бизнесов. Бренды могут запускать неограниченное количество кампаний и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей, которые приходят на площадку, чтобы совершить покупку. Запуск отвечает долгосрочной стратегии «Авито» по развитию рекламных технологий. Так, в первом квартале рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на «Авито» на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Новый рекламный кабинет работает на базе аукционной модели: алгоритмы учитывают ставку рекламодателя, качество креатива и релевантность рекламного сообщения для пользователей. На старте стоимость клика начинается от одного рубля. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«За эти годы команда „Авито“ построила крупнейший сайт с объявлениями в России и в мире. Чтобы сделать сервис удобным, во главу угла мы всегда ставили пользовательский опыт: нам важно, чтобы аудитория находила на площадке нужную продукцию, а бизнес — клиентов. Для этого мы непрерывно инвестировали ресурсы в развитие рекомендательных технологий, которые сегодня пронизывают каждое наше направление. В Авито Рекламе мы объединили ключевые алгоритмы и знания о потребностях аудитории. Это позволит нам еще эффективнее решать задачи рекламодателей с одной стороны, и конкурировать за лидерские позиции на рекламном рынке — с другой», — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».

Сервис подойдет для решения разных задач бизнеса: роста узнаваемости, расширения охвата аудитории, увеличения количества клиентов и продаж. Брендам, которым важно увеличивать узнаваемость и привлекать аудиторию на собственные сайты, поможет click-out реклама. При клике на нее пользователи «Авито» попадают на внешние ресурсы. Для привлечения пользователей в магазины внутри площадки подойдут click-in инструменты.Кабинет объединяет рекомендательные технологии площадки, десятки тысяч разнообразных таргетингов и обезличенные данные об интересах аудитории. Алгоритмы используют информацию об интересах и поведении аудитории, и на ее основе показывают посетителям «Авито» подходящую рекламу. Например, человек, который искал на площадке услуги няни и детскую одежду, вероятнее увидит рекламу семейного автомобиля или ипотеки.В «Авито Рекламе» трехуровневая структура: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет гибко управлять рекламой: одновременно тестировать несколько гипотез и распределять бюджет между группами, а не отдельными креативами, которых может быть очень много.ML-модели покажут баннеры или видеоролики пользователям, которые вероятнее перейдут на внешний сайт рекламодателя или его страницу внутри «Авито» — в зависимости от настроек кампании и задач бизнеса. Для оценки видимости рекламы платформа бесшовно интегрирована с большинством верификаторов, например, с AdRiver.В рекламном кабинете доступны две модели оплаты: за тысячу видимых показов баннеров (СPM) и за клик (CPC). Первый вариант подойдет для крупных брендов, которые решают имиджевые задачи бизнеса, а второй — для профессиональных продавцов «Авито» и других рекламодателей, нацеленных на привлечение покупателей.Управлять ценой за тысячу видимых показов или за клик можно вручную. Минимальный бюджет для запуска кампаний начинается от 5 тыс. рублей.На первом этапе запускать кампании можно в трех форматах. Среди них: текстово-графический блок, видеореклама и динамический баннер HTML5. В этом году количество форматов в рекламном кабинете увеличится.При выборе оплаты за тысячу видимых показов (CPM) рекламодателям доступны наиболее заметные форматы и премиальные места размещения баннеров внутри «Авито». Если бизнес использует модель оплаты по CPC, ему доступны текстово-графические блоки.Предварительно оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент. Он прогнозирует охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета и выбранной ставки. В отдельном блоке бизнес увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами, которые соревнуются за внимание аудитории с аналогичными характеристиками.На новой платформе работают адаптивные креативы: алгоритмы самостоятельно выбирают размеры баннеров в зависимости от пропорций рекламного места. Это позволяет избежать создания нескольких изображений для рекламных мест разного формата. Рекламодателю достаточно загрузить в кабинет заголовки, тексты, изображения или видеоролики.Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.