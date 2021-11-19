





В январе этого года LG заявила, что облачный сервис потоковой передачи игр Nvidia GeForce NOW появится на телевизорах компании. Сегодня стало известно, что проект запущен в режиме бета-версии.Согласно пресс-релизу, на этой неделе владельцы некоторых смарт-телевизоров 2021 года выпуска получат возможность установить бета-версию игрового приложения в магазине LG Content Store.По словам представителей компании, первыми получат возможность загрузить сервис Nvidia GeForce NOW пользователи тех устройств, у которых используются технологии 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell TV. Также сообщается, что услуга будет предоставлена на 80 рынках.Приложение позволит владельцам совместимых телевизоров получить доступ не только к платным играми, но и к 35 бесплатным, не требуя дополнительного оборудования, кроме игрового контроллера. Игры будут доступны с частотой обновления 60 кадров в секунду при разрешении 1080p.Когда услуга будет доступна на других смарт-телизорах LG — не сообщается.