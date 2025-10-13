Сервис? Приложение? Приставка? Apple решила окончательно всех запутать







Сегодня, 13 октября, компания Apple официально раскрыла дату премьеры фильма «Формула-1» на своём стриминговом сервисе, а вместе с этим анонсировала ребрендинг Apple TV+.

Для начала сразу раскроем дату релиза фильма: 12 декабря. Теперь к немного странным новостям: Apple переименовала сервис Apple TV+. Теперь называется просто Apple TV. При этом фирменное приложение для просмотра видео из iTunes и не только на всех девайсах Apple тоже называется Apple TV. Если их объединение кажется вам вполне логичным, то вы, скорее всего, забыли про приставки Apple TV.

Теперь сочетание Apple TV может означать как сервис, так и приложение или вообще гаджет. Похоже, сейчас с фантазией у компании совсем плохо. Но есть небольшая вероятность, что Apple готовит невероятно крутой анонс нового продукта, где объединение трёх вещей под одним названием будет уместным.