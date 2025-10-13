Сервис? Приложение? Приставка? Apple решила окончательно всех запутать

Сегодня, 13 октября, компания Apple официально раскрыла дату премьеры фильма «Формула-1» на своём стриминговом сервисе, а вместе с этим анонсировала ребрендинг Apple TV+.
Для начала сразу раскроем дату релиза фильма: 12 декабря. Теперь к немного странным новостям: Apple переименовала сервис Apple TV+. Теперь называется просто Apple TV. При этом фирменное приложение для просмотра видео из iTunes и не только на всех девайсах Apple тоже называется Apple TV. Если их объединение кажется вам вполне логичным, то вы, скорее всего, забыли про приставки Apple TV.