Сервис? Приложение? Приставка? Apple решила окончательно всех запутать

Фархад

ТВ

Сегодня, 13 октября, компания Apple официально раскрыла дату премьеры фильма «Формула-1» на своём стриминговом сервисе, а вместе с этим анонсировала ребрендинг Apple TV+.

Для начала сразу раскроем дату релиза фильма: 12 декабря. Теперь к немного странным новостям: Apple переименовала сервис Apple TV+. Теперь называется просто Apple TV. При этом фирменное приложение для просмотра видео из iTunes и не только на всех девайсах Apple тоже называется Apple TV. Если их объединение кажется вам вполне логичным, то вы, скорее всего, забыли про приставки Apple TV. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Теперь сочетание Apple TV может означать как сервис, так и приложение или вообще гаджет. Похоже, сейчас с фантазией у компании совсем плохо. Но есть небольшая вероятность, что Apple готовит невероятно крутой анонс нового продукта, где объединение трёх вещей под одним названием будет уместным.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone Air — самый интересный айфон 2025 года! Обзор
Пока Дуров превращает Telegram в свалку, лучшая функция мессенджеров появилась... в iMessage
Владельцы iPhone срочно обновите Telegram: завезли редизайн Liquid Glass, комментарии в звонках и много других нововведений

Рекомендации

Рекомендации

Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии