Сервис пробива «Глаз бога» перестал работать. В чём дело?

Александр



27 февраля прекратил работу телеграм-бот «Глаз бога» — сервис по пробиву личных данных и деанонимизации россиян. В последние пару лет он функционировал полутайно: пользователю сначала было нужно зайти на сайт проекта, откуда его переадресовывало в бот, адрес и название которого постоянно менялись из-за блокировок со стороны Telegram.

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Как пишут СМИ, «Глаз бога» был отключен после того как в квартире его основателя и владельца Евгения Антипова прошёл обыск. Сам он отрицает проведение обыска, а бот, по его словам, временно не работает из-за спора с поставщиками информации.

«27 февраля в 15:30 мы начали технические работы. Причина — споры с поставщиками информации. Кто-то меняет цены, кто-то просит другие условия. Всё это происходит в связи с появлением новой статьи 272.1 УК РФ. Кто-то пытается изменить юридические лица, на которые нужно переводить деньги за те или иные парсеры, а кто-то теперь требует перевод в USDT», — говорит Антипов.

Антипов утверждает, что в настоящее время он находится за рубежом, а в России у него остаются супруга и ребёнок. Он планировал навестить их, но сейчас сомневается в том, безопасно ли для него возвращаться в страну.

В прошлом году в России была введена уголовная ответственность за незаконный сбор и использование персональных данных россиян. Функциональность «Глаза бога» после введения статьи 272.1 УК РФ была значительно урезана, в этом сервисе стало невозможно получить информацию из незаконно распространяющихся баз, предоставлялись лишь общедоступные данные, которые при желании можно добыть самостоятельно.
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Комментарии

+76
Егор
В инете очень много левых ссылок на сайт якобы "глаз бога" -- как можно узнать реальный адрес его сайта?..
час назад в 16:26
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tellurian
+2166
tellurian Егор
Только в телеграмм. И он не работает.
час назад в 16:46
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tellurian
+2166
tellurian
Сегодня почитал, что им сами сотрудники органов правопорядка пользовались. Чтобы не ждать разрешения.
часов назад в 16:47
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