Сервис пробива «Глаз бога» перестал работать. В чём дело?

27 февраля прекратил работу телеграм-бот «Глаз бога» — сервис по пробиву личных данных и деанонимизации россиян. В последние пару лет он функционировал полутайно: пользователю сначала было нужно зайти на сайт проекта, откуда его переадресовывало в бот, адрес и название которого постоянно менялись из-за блокировок со стороны Telegram.
«27 февраля в 15:30 мы начали технические работы. Причина — споры с поставщиками информации. Кто-то меняет цены, кто-то просит другие условия. Всё это происходит в связи с появлением новой статьи 272.1 УК РФ. Кто-то пытается изменить юридические лица, на которые нужно переводить деньги за те или иные парсеры, а кто-то теперь требует перевод в USDT», — говорит Антипов.
Антипов утверждает, что в настоящее время он находится за рубежом, а в России у него остаются супруга и ребёнок. Он планировал навестить их, но сейчас сомневается в том, безопасно ли для него возвращаться в страну.
В прошлом году в России была введена уголовная ответственность за незаконный сбор и использование персональных данных россиян. Функциональность «Глаза бога» после введения статьи 272.1 УК РФ была значительно урезана, в этом сервисе стало невозможно получить информацию из незаконно распространяющихся баз, предоставлялись лишь общедоступные данные, которые при желании можно добыть самостоятельно.