



В ноябре 2020 года платформа для заказа уборки квартир Qlean запустила для жителей Москвы дополнительную услугу — «Уборка с пылесосом Dyson». За первые три недели ей воспользовались более 350 клиентов.





«Когда-то давно клинеры, сотрудничающие с нашей платформой, уже возили на заказы пылесосы, но их мощности было недостаточно, а клинерам было сложно передвигаться с устройством между заказами. От данной опции мы тогда отказались. В апреле этого года мы получили большое количество запросов от клиентов сервиса на выезды с пылесосом и решили их вернуть. Пересмотрели формат, организовали доставку, выбрали мощное беспроводное устройство от Dyson. Сейчас эта дополнительная услуга работает в тестовом режиме, мы собираем отзывы от клинеров и клиентов, отлаживаем операционные процессы. Первые впечатления положительные: клинеры отметили, что уборка с пылесосом Dyson позволила ускорить процесс и сделать его эффективнее, так как устройство позволяет очищать даже самые сложные поверхности от загрязнений и шерсти», — рассказал гендиректор Qlean Кирилл Бобров.

Услугу можно добавить в корзину при оформлении заказа на сайте Qlean.ru или в приложении, доплата за неё составляет 500 рублей. К уборке с новой опцией допускаются только те клинеры, которые прошли повышение квалификации под руководством экспертов Dyson. Они используют при уборке новейший беспроводной пылесос Dyson V11 , который доставляет в квартиру курьер.Благодаря интеллектуальной настройке режима уборки и большому выбору насадок эта модель адаптируется к покрытиям любого типа и максимально эффективно их очищает. При этом технология Radial Root Cyclone создаёт центробежную силу в 79 000 g. В результате пылесос улавливает даже самую мелкую пыль, а его фильтр не забивается, так что мощность всасывания остаётся стабильно высокой во время всей уборки.





