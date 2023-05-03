Сервис VK Video получил большое обновление и стал гораздо удобнее

Олег

VK


«ВКонтакте» объявила о свежем обновлении своего видеосервиса с несколькими полезными нововведениями. Об этом пишет пресс-служба VK Group.

Согласно источнику, новая версия VK Video представлена для мобильных браузеров в iOS и Android. Пользователям стали доступны несколько полезных фишек: например, обновленная витрина с улучшенными рекомендациями, обновленный плеер, прокачанный поиск и более удобный раздел для авторов контента.

VK

На главной странице сервиса появился новый раздел «Для Вас» — там собирается подборка роликов на основе интересов пользователя. Кроме того, теперь можно изучить историю просмотров, а также увидеть все загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

В новом плеере качество воспроизведения автоматически подстраивается под состояние сети и производительность устройства — в частности, система выбирает кодек, разрешение и формат. В мобильной версии теперь можно загружать ролики в 4К 60 fps.

Поисковые алгоритмы стали лучше и умнее. Поисковик теперь сам находит и исправляет опечатки, а также предлагает подсказки при вводе запроса. 

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Источник:
VK
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Комментарии

+8
OnVoG
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