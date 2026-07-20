Сервисы Apple отключились по всей стране

Пользователи iPhone и других «яблочных» устройств сообщают о проблемах с доступом к онлайн-сервисам. Чаще всего жалобы касаются App Store: страницы открывается очень долго, не получается скачать приложение и так далее.Среди других проблем — плохая работа сайта Apple. Пользователи пишут, что со включенным сервисом для смены местоположения App Store начинает работать корректно. Некоторые заявляют о проблемах в течение последних двух суток и обвиняют власти РФ в блокировках. Комментариев от Роскомнадзора или самой Apple пока не поступало.