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Сервисы Apple отключились по всей стране

Олег


Пользователи iPhone и других «яблочных» устройств сообщают о проблемах с доступом к онлайн-сервисам. Чаще всего жалобы касаются App Store: страницы открывается очень долго, не получается скачать приложение и так далее. 

Среди других проблем — плохая работа сайта Apple. Пользователи пишут, что со включенным сервисом для смены местоположения App Store начинает работать корректно. Некоторые заявляют о проблемах в течение последних двух суток и обвиняют власти РФ в блокировках. Комментариев от Роскомнадзора или самой Apple пока не поступало. 
-7
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Комментарии (4)

+128
pruss
Утром было такое, вошел только через квн
2 часа назад в 22:24
#
iProJora
+290
iProJora
Да через vpn вошёл iPhone se 2016, а iPhone se 2020 смог нормально войти и без vpn.
час назад в 00:04
#
iProJora
+290
iProJora iProJora
Сейчас, в 01:05 оба входят апстор без костылей.
час назад в 00:06
#
+25
zaba77
Вчера синхронизация приложений Apple не работала. Такого не было никогда. Всю необходимую информацию храню в заметках. На работе записываю на айфоне, а дома частенько пользуюсь заметками на аймаке. И конечно напоминаниями, которые тоже синхронизируется между устройствами. Очень удобно, гордился этой фичей. А теперь эти технологии, которые когда-то фирма Apple принесла, в этой стране уничтожают, ни создав ничего подобного отечественного.
56 минут назад
#

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