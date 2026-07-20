+128
Сервисы Apple отключились по всей стране
Пользователи iPhone и других «яблочных» устройств сообщают о проблемах с доступом к онлайн-сервисам. Чаще всего жалобы касаются App Store: страницы открывается очень долго, не получается скачать приложение и так далее.
Среди других проблем — плохая работа сайта Apple. Пользователи пишут, что со включенным сервисом для смены местоположения App Store начинает работать корректно. Некоторые заявляют о проблемах в течение последних двух суток и обвиняют власти РФ в блокировках. Комментариев от Роскомнадзора или самой Apple пока не поступало.
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Комментарии ()
+25
Вчера синхронизация приложений Apple не работала. Такого не было никогда. Всю необходимую информацию храню в заметках. На работе записываю на айфоне, а дома частенько пользуюсь заметками на аймаке. И конечно напоминаниями, которые тоже синхронизируется между устройствами. Очень удобно, гордился этой фичей. А теперь эти технологии, которые когда-то фирма Apple принесла, в этой стране уничтожают, ни создав ничего подобного отечественного.
56 минут назад
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