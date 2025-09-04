Сервисы Google упали во всем мире

Артем
Пользователи по всему миру сообщают о сбое Google-сервисов. В основном жалобы приходят из Грузии, Армении, Болгарии, Турции и Сербии. 

Снимок экрана 2025-09-04 103936.png

Согласно графику Downdetector проблема началась в 10:00 по московскому времени. Пока компания не комментировала причины сбоя.
Источник:
Downdetector
