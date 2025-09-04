Пользователи по всему миру сообщают о сбое Google-сервисов. В основном жалобы приходят из Грузии, Армении, Болгарии, Турции и Сербии.
Согласно графику Downdetector проблема началась в 10:00 по московскому времени. Пока компания не комментировала причины сбоя.
Сервисы Google упали во всем мире
