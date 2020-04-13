При заказе поездки службы такси в Москве обязаны проверять у пассажиров наличие и действительность цифровых пропусков. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщил Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы.
Лысенко также пояснил, что такси будет предоставлен доступ к данным о выданных пропусках. Сервисы, осуществляющие перевозку людей, будут подключены к системе сверки этих пропусков и смогут проверять их валидность. При отсутствии пропуска или завершении срока его действия клиенту должно быть отказано в поездке. Проверка будет осуществляться в процессе заказа такси, а не при посадке.
С 15 апреля передвигаться по Москве на всех видах транспорта (личный, служебный, общественный) можно будет только после получения пропуска на сайте nedoma.mos.ru. Для поездок на работу пропуск действует до 30 апреля, поездки в больницу можно совершать хоть каждый день, а перемещение с другими целями (например, на дачу или в магазин) разрешено только дважды в неделю. Для передвижения пешком пропуск не требуется, но выходить из дома можно только в строго определённых случаях гражданам разрешено только выгуливать домашних животных, не отдаляясь от дома более чем на 100 метров, ходить в ближайшие магазины или аптеки, выносить мусор и ездить на работу. В остальных случаях их могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч рублей по ст. 6.3 КоАП.
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