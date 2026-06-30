Сервисы «Яндекса» перестали работать по всей России

Пользователи сети сообщают о проблемах с доступом к «Музыке», «Кинопоиску», «Еде», «Лавке», «Диску» и умному дому с «Алисой».Согласно порталу Detector 404, жалобы начали поступать в 13:15 по московскому времени, а общее количество обращений превысило отметку в 3500.Представители компании подтвердили временные неполадки. Возможно всё починят в ближайшее время.работа сервисов «Яндекса» восстановлена.