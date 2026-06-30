Сервисы «Яндекса» перестали работать по всей России
Пользователи сети сообщают о проблемах с доступом к «Музыке», «Кинопоиску», «Еде», «Лавке», «Диску» и умному дому с «Алисой».
Согласно порталу Detector 404, жалобы начали поступать в 13:15 по московскому времени, а общее количество обращений превысило отметку в 3500.
Представители компании подтвердили временные неполадки. Возможно всё починят в ближайшее время.
Обновлено: работа сервисов «Яндекса» восстановлена.
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Комментарии ()
🤣🤣🤣 в Кёнике полет отличный. Музыка слушается, кино смотрится, 🍺 пивко по куар оплачивается 😎
Сегодня в 15:29
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0
Дурак что ли, пиджак?
час назад в 19:52
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