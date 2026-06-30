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Сервисы «Яндекса» перестали работать по всей России

Фархад


Пользователи сети сообщают о проблемах с доступом к «Музыке», «Кинопоиску», «Еде», «Лавке», «Диску» и умному дому с «Алисой».

Согласно порталу Detector 404, жалобы начали поступать в 13:15 по московскому времени, а общее количество обращений превысило отметку в 3500. 

Представители компании подтвердили временные неполадки. Возможно всё починят в ближайшее время.

Обновлено: работа сервисов «Яндекса» восстановлена.
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
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Комментарии (3)

kardigan
+4477
kardigan
А по всей России это где?🤣 В Москве?
Сегодня в 14:51
#
Вася Вотафаков
+6580
Вася Вотафаков kardigan
🤣🤣🤣 в Кёнике полет отличный. Музыка слушается, кино смотрится, 🍺 пивко по куар оплачивается 😎
Сегодня в 15:29
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