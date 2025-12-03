Сеть restore: открыла два новых магазина в формате мультибренда





Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла два новых магазина — в московском торгово-развлекательном центре Avenue Sever и в торгово-развлекательном центре «Голливуд» в Санкт-Петербурге. Магазины ритейлера представлены в формате мультибренда и предлагают посетителям широкий выбор гаджетов не только Apple, но и других мировых брендов, а также услуги и сервисы после покупки — для всех представленных в магазине товаров различных торговых марок.

«Наша стратегия развития сети носит сфокусированный и взвешенный характер. Мы не практикуем агрессивную экспансию, а концентрируемся на планомерном усилении присутствия в ключевых и перспективных для нас локациях. Параллельно мы продолжаем программу трансформации ранее открытых точек, приводя их в соответствие с актуальными стандартами бренда и ожиданиями клиентов, привыкших к лучшему обслуживанию и премиальному сервису, и традиционно помогаем каждому посетителю сделать правильный выбор, чтобы раскрыть свой потенциал в современном мире», — прокомментировал Алексей Шубин, вице-президент по потребительской электронике, генеральный директор restore: (Inventive Retail Group).

Торгово-развлекательный центр Avenue Sever, Москва, Коровинское шоссе, 2, 1 этаж, с 10:00 до 22:00, ежедневно

Торгово-развлекательный комплекс «Голливуд», Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 22, 1 этаж, с 10:00 до 22:00, ежедневно

В конце ноября на старте нового предпраздничного сезона двери для покупателей открыли сразу два новых магазина сети: в ТРК «Голливуд» в Санкт-Петербурге, общей площадью 53 кв. м., и в ТРЦ Avenue Sever в Москве, общей площадью 149 кв. м.ТРК «Голливуд»:В ассортименте новых пространств можно найти не только товары Apple, но и гаджеты других ведущих мировых брендов — Samsung, Huawei, Xiaomi, Asus, Honor, LG, Sony, Marshall и другие. Как и во всех магазинах формата мультибренд, товары представлены в открытой выкладке, вся техника подключена, посетители могут оценить ее возможности и функции перед покупкой. Современное решение в виде диджитал-экранов в витринах не только демонстрирует актуальные новинки сети, но и подчеркивает технологичность бренда.В магазинах restore: каждый бренд выделен в отдельную зону, а экспертиза сотрудников позволяет проконсультировать по любой марке. Приоритетом сети остается премиальный сервис: техническая поддержка, настройка гаджетов, перенос данных, установка приложений после покупки и другие полезные услуги. Важно отметить, что это работает для всех брендов, а не только для товаров Apple.ТРЦ Avenue Sever:Новые магазины restore: расположены по адресам:Всего в формате мультибренда уже работают 23 магазина сети. Из них в Москве в 11 торговых центрах — «Европейский», «Атриум», «Афимолл» и других, на Неглинной 8/10 и на Тверской 27, а также в Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Сочи, Хабаровске, Владивостоке.