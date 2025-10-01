Сеть restore: запустила рекламную кампанию с новинками Apple в эстетике научной фантастики нулевых

Александр


Сеть магазинов техники и электроники restore: представила рекламную кампанию c новинками Apple, вдохновленную научной фантастикой и модной эстетикой нулевых. В фокусе — новейшая линейка смартфонов iPhone 17, которая возвращает то самое чувство удивления и восхищения от инноваций и технологий.

В новой рекламной кампании бренд restore: вспоминает модные нулевые — время, когда мир удивлялся инновациями и технологиями и был одержим будущим. Кампания переосмысляет эстетику тех лет через призму научной фантастики — от культового TRON и «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика до японского аниме Evangelion. В кадре технологии становятся частью образа героев и атрибутом современного образа жизни, а смартфон — символом энергии и движения вперёд.

Сегодня Apple снова возвращает клиенту то самое чувство восторга: гаджеты из линейки iPhone 17 не только удивляют при распаковке, но и каждый день открывают новые возможности и делают жизнь комфортнее и продуктивнее. Новая рекламная кампания в первую очередь обращается к молодой аудитории и создана в актуальном в этом сезоне формате scroll stopping — яркие образы цепляют с первой секунды, привлекая внимание при просмотре соцсетей. А также напоминает, что restore: — это территория инноваций и технических чудес, где возможно все.

За реализацию креативной идеи новой кампании отвечал арт-директор restore: Егор Гализдра. Фотограф — Максим Чуркин, чьи кадры зафиксировали цифровую утопию на стыке моды и sci-fi. Видео — дело рук Владислава Шишкина, которому удалось создать брутальную техно-историю.

«Новая рекламная кампания restore: — традиционно про эмоции, но на этот раз на первое место выходят энергия и решительность. Мы обратились к эстетике, которая сформировала наше представление о будущем, и увидели, что сегодня именно новая линейка гаджетов Apple с их обновленным дизайном снова пробуждает то самое предвкушение технологического чуда и вызывает особенный интерес у наших клиентов. Подобный актуальный ход в своих рекламных кампаниях использую многие мировые бренды — от игровой индустрии до модных домов. Мы рады, что креативной команде restore: удается привносить в строгий технологичный мир гаджетов маркетинговые инструменты из мира моды и других сегментов рынка» — комментирует Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).
Масштабная рекламная кампания бренда стартует с 1 октября — фото- и видео-контент можно будет увидеть на всех площадках бренда, в социальных сетях, в digital-кампании, на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, в других городах России — в рекламных форматах торговых центров, а также в витринах и на диджитал-поверхностях розничных магазинов сети restore:. Дополняет новую кампанию рекламный видео-ролик, созданный по мотивам основной кампании в поддержку новинок Apple «Непривычно выгодно», который будет размещаться в избранных кинотеатрах сети КАРО и фитнес-клубах сети World Class — так же с 1 октября.
Оценить все возможности и приобрести новейшие гаджеты линейки iPhone 17 и другие флагманы Apple уже можно в розничных магазинах сети restore:, на сайте re-store.ru и в мобильном приложении бренда. 
Комментарии

kardigan
+4177
kardigan
Да.. цены конечно там у них тоже из области фантастики🤣
Сегодня в 11:20
#
tellurian
+2634
tellurian kardigan
Не понимаю тех, кто у них покупает. Я понимаю, что люди хотят гарантию. Но столько переплачивать…
Сегодня в 12:02
#
+465
Alex82 tellurian
Поддерживаю полностью!👍🤝
Сегодня в 12:17
#
+16
iguana
18.7.1 сутки в обновах,а на «профильном» спят 😄
Сегодня в 11:47
#
tellurian
+2634
tellurian iguana
Там нет ничего особенного. Потому не пишут.
31 минуту назад
#
+16
iguana tellurian
Ну,про 26.0.1 пишут,хотя,там тоже не для всех и про то,что 18.7 ябло не подписывает,откатиться больше нельзя.Да и про всякую не профильную муру тоже не забывают))
20 минут назад
#