Сеть restore: запустила рекламную кампанию с новинками Apple в эстетике научной фантастики нулевых

Сеть магазинов техники и электроники restore: представила рекламную кампанию c новинками Apple, вдохновленную научной фантастикой и модной эстетикой нулевых. В фокусе — новейшая линейка смартфонов iPhone 17, которая возвращает то самое чувство удивления и восхищения от инноваций и технологий.
В новой рекламной кампании бренд restore: вспоминает модные нулевые — время, когда мир удивлялся инновациями и технологиями и был одержим будущим. Кампания переосмысляет эстетику тех лет через призму научной фантастики — от культового TRON и «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика до японского аниме Evangelion. В кадре технологии становятся частью образа героев и атрибутом современного образа жизни, а смартфон — символом энергии и движения вперёд.
Сегодня Apple снова возвращает клиенту то самое чувство восторга: гаджеты из линейки iPhone 17 не только удивляют при распаковке, но и каждый день открывают новые возможности и делают жизнь комфортнее и продуктивнее. Новая рекламная кампания в первую очередь обращается к молодой аудитории и создана в актуальном в этом сезоне формате scroll stopping — яркие образы цепляют с первой секунды, привлекая внимание при просмотре соцсетей. А также напоминает, что restore: — это территория инноваций и технических чудес, где возможно все.
«Новая рекламная кампания restore: — традиционно про эмоции, но на этот раз на первое место выходят энергия и решительность. Мы обратились к эстетике, которая сформировала наше представление о будущем, и увидели, что сегодня именно новая линейка гаджетов Apple с их обновленным дизайном снова пробуждает то самое предвкушение технологического чуда и вызывает особенный интерес у наших клиентов. Подобный актуальный ход в своих рекламных кампаниях использую многие мировые бренды — от игровой индустрии до модных домов. Мы рады, что креативной команде restore: удается привносить в строгий технологичный мир гаджетов маркетинговые инструменты из мира моды и других сегментов рынка» — комментирует Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).