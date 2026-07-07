Сгоняли на VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге: как это было

В Санкт-Петербурге с 4 по 5 июля прошел VK Fest. Мы посетили мероприятие. Рассказываем как это было.Сначала мы заглянули к ребятам из ВКонтакте в офис у Красного моста. Самое интересное: есть доступ к террасе на крыше, откуда открывается шикарный вид на Питер. Поэтому не обошлось без серии фоточек.Далее мы с набережной реки Мойки погрузились в катер и отправились на VK Fest по воде. Получилась отличная почти часовая обзорная прогулка с каноничными видами, которая превратилась в трансфер до места назначения без пробок.В 2026 году iGuides.ru снова стали амбассадорами Зоны Технологий. Поэтому наше изучение VK Fest начинается отсюда.Заглянули на стенд к бренду AGNI — производителю power-аксессуаров. Там можно было порубиться в гоночные симуляторы.На своем пути зацепили несколько автомобильных стендов. Например, бренд Jeland показывал свои новинки.На территории VK Fest замечено несколько VK Store, где можно было закупиться мерчом.На стенде Zone 51 можно было посоревноваться в Counter-Strike 2, Call of Duty, Need for Speed и выиграть призы от бренда. Также заодно здесь можно было заценить сборки геймерских ПК.Еще одна игровая зона была на стенде NexTouch.Забежали на стенд к бренду Samsung. Здесь можно было пощупать все актуальные линейки смартфонов, включая новинки серии A и флагманские наушники Galaxy Buds.По пути к главной сцене заглянули на стенды к Ozon. Бренд получает от нас отдельный лайк за самые креативные площадки.Завершили свое посещение на Синей сцене — здесь проходил главный музыкальный лайнап фестиваля. Было громко, тесно и весело. Нам понравилось. Самое главное: несмотря на эпичное небо, погода оставила нас без дождя в первый день VK Fest.