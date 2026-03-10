Сгоняли в фотолабу realme и посмотрели, как тестируют камеры новых смартфонов

В начале февраля удалось сгонять в Шэньчжэнь и посетить фотолабу realme, где проходят испытания камер всех новых смартфонов бренда. В этой заметке рассказываю и показываю, как это было.

точность экспозиции и динамический диапазон в помещении,

воспроизведение различных цветов и насыщенность при разных цветовых температурах,

уровень шума при слабом освещении,

распознавание движения,

HDR-эффекты,

передачу текстур различных материалов,

работу автофокуса камеры,

съёмку еды,

портретный режим и эффект боке,

работу телеобъектива на различных дистанциях,

скорость и качество моментальной съёмки (snapshot) и многое другое.

Оптимизация оттенков кожи: точная передача цвета кожи с индивидуальной настройкой для каждого человека, без универсального «разглаживания» кожи.

Оптическое смешивание боке: использование оптической модели глубины резкости, благодаря которой объект выделяется на фоне и создаётся эффект присутствия.

Реконструкция света и теней между человеком и фоном: алгоритм восстанавливает естественные отношения света и тени между объектом и фоном, повышая глубину и объём изображения.

Что в итоге

Я на фоне здания лаборатории, фото сделал на фронталку realme 16 Pro PlusЛаборатория LumaColor Imaging Lab совместно создавалась компаниями realme и TÜV Rheinland. Она занимает площадь 430 квадратных метров. В лабе можно симулировать 14 различных сцен, а также используется 3 автоматизированных робота. Одновременно можно тестировать до четырёх смартфонов, при этом маршрут тестирования и анализ результатов полностью автоматизированы, что значительно повышает эффективность тестов.Лаборатория позволяет проверять:Робот тестирует сразу несколько смартфонов:Лаборатория служит не просто тестовой площадкой, а выступает центром калибровки алгоритмов обработки изображения.Благодаря симуляции и воссозданию различных типов окружающего освещения — например, тёплого света в кофейнях, приглушённого освещения ресторанов или сложного уличного света — лаборатория предоставляет точные научные данные для работы системы обработки изображений LumaColor.Традиционные методы съёмки часто рассматривают свет и цвет отдельно, что нередко приводит к пересвету или искажению цветов.Технология LumaColor IMAGE решает эту проблему, обеспечивая согласование света и цвета.Эту технологию получила и новая серия realme 16 Pro. Я уже успел протестировать его камеру Plus-версии. В этой заметке поделюсь несколькими фотографиями, а наиболее подробный отчет ждите в обзоре.Realme 16 Pro Plus получил тройную основную камеру, в которую вошли: основной датчик на 200 МП, 50-мегапиксельный телевик и ультраширик на 8 МП.В теории это все звучит интересно, но я уже успел опробовать камеру realme 16 Pro в деле. Он выдает приятную картинку. Предлагаю дождаться полноценного обзора смартфона, там я поделюсь подробно всеми результатами.