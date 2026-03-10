Top.Mail.Ru

Сгоняли в фотолабу realme и посмотрели, как тестируют камеры новых смартфонов

Георгий


В начале февраля удалось сгонять в Шэньчжэнь и посетить фотолабу realme, где проходят испытания камер всех новых смартфонов бренда. В этой заметке рассказываю и показываю, как это было.

Я на фоне здания лаборатории, фото сделал на фронталку realme 16 Pro Plus

Лаборатория LumaColor Imaging Lab совместно создавалась компаниями realme и TÜV Rheinland. Она занимает площадь 430 квадратных метров. В лабе можно симулировать 14 различных сцен, а также используется 3 автоматизированных робота. Одновременно можно тестировать до четырёх смартфонов, при этом маршрут тестирования и анализ результатов полностью автоматизированы, что значительно повышает эффективность тестов.



Лаборатория позволяет проверять:
  • точность экспозиции и динамический диапазон в помещении,
  • воспроизведение различных цветов и насыщенность при разных цветовых температурах,
  • уровень шума при слабом освещении,
  • распознавание движения,
  • HDR-эффекты,
  • передачу текстур различных материалов,
  • работу автофокуса камеры,
  • съёмку еды,
  • портретный режим и эффект боке,
  • работу телеобъектива на различных дистанциях,
  • скорость и качество моментальной съёмки (snapshot) и многое другое.
Робот тестирует сразу несколько смартфонов:


Лаборатория служит не просто тестовой площадкой, а выступает центром калибровки алгоритмов обработки изображения.

Благодаря симуляции и воссозданию различных типов окружающего освещения — например, тёплого света в кофейнях, приглушённого освещения ресторанов или сложного уличного света — лаборатория предоставляет точные научные данные для работы системы обработки изображений LumaColor.



Традиционные методы съёмки часто рассматривают свет и цвет отдельно, что нередко приводит к пересвету или искажению цветов.
Технология LumaColor IMAGE решает эту проблему, обеспечивая согласование света и цвета.



Эту технологию получила и новая серия realme 16 Pro. Я уже успел протестировать его камеру Plus-версии. В этой заметке поделюсь несколькими фотографиями, а наиболее подробный отчет ждите в обзоре.
Realme 16 Pro Plus получил тройную основную камеру, в которую вошли: основной датчик на 200 МП, 50-мегапиксельный телевик и ультраширик на 8 МП.

Основные технологии по фотосъемке:
  • Оптимизация оттенков кожи: точная передача цвета кожи с индивидуальной настройкой для каждого человека, без универсального «разглаживания» кожи.
  • Оптическое смешивание боке: использование оптической модели глубины резкости, благодаря которой объект выделяется на фоне и создаётся эффект присутствия.
  • Реконструкция света и теней между человеком и фоном: алгоритм восстанавливает естественные отношения света и тени между объектом и фоном, повышая глубину и объём изображения.

Что в итоге

В теории это все звучит интересно, но я уже успел опробовать камеру realme 16 Pro в деле. Он выдает приятную картинку. Предлагаю дождаться полноценного обзора смартфона, там я поделюсь подробно всеми результатами.
1
