Сгоняли в фотолабу realme и посмотрели, как тестируют камеры новых смартфонов

В начале февраля удалось сгонять в Шэньчжэнь и посетить фотолабу realme, где проходят испытания камер всех новых смартфонов бренда. В этой заметке рассказываю и показываю, как это было.
Я на фоне здания лаборатории, фото сделал на фронталку realme 16 Pro Plus
Лаборатория LumaColor Imaging Lab совместно создавалась компаниями realme и TÜV Rheinland. Она занимает площадь 430 квадратных метров. В лабе можно симулировать 14 различных сцен, а также используется 3 автоматизированных робота. Одновременно можно тестировать до четырёх смартфонов, при этом маршрут тестирования и анализ результатов полностью автоматизированы, что значительно повышает эффективность тестов.
Лаборатория позволяет проверять:
- точность экспозиции и динамический диапазон в помещении,
- воспроизведение различных цветов и насыщенность при разных цветовых температурах,
- уровень шума при слабом освещении,
- распознавание движения,
- HDR-эффекты,
- передачу текстур различных материалов,
- работу автофокуса камеры,
- съёмку еды,
- портретный режим и эффект боке,
- работу телеобъектива на различных дистанциях,
- скорость и качество моментальной съёмки (snapshot) и многое другое.
Лаборатория служит не просто тестовой площадкой, а выступает центром калибровки алгоритмов обработки изображения.
Благодаря симуляции и воссозданию различных типов окружающего освещения — например, тёплого света в кофейнях, приглушённого освещения ресторанов или сложного уличного света — лаборатория предоставляет точные научные данные для работы системы обработки изображений LumaColor.
Традиционные методы съёмки часто рассматривают свет и цвет отдельно, что нередко приводит к пересвету или искажению цветов.
Технология LumaColor IMAGE решает эту проблему, обеспечивая согласование света и цвета.
Эту технологию получила и новая серия realme 16 Pro. Я уже успел протестировать его камеру Plus-версии. В этой заметке поделюсь несколькими фотографиями, а наиболее подробный отчет ждите в обзоре.
Основные технологии по фотосъемке:
- Оптимизация оттенков кожи: точная передача цвета кожи с индивидуальной настройкой для каждого человека, без универсального «разглаживания» кожи.
- Оптическое смешивание боке: использование оптической модели глубины резкости, благодаря которой объект выделяется на фоне и создаётся эффект присутствия.
- Реконструкция света и теней между человеком и фоном: алгоритм восстанавливает естественные отношения света и тени между объектом и фоном, повышая глубину и объём изображения.