«Шалость не удалась». iOS 18.1 будет помечать изображения, отредактированные с помощью ИИ

Вчера вышла третья бета-версия iOS 18.1, в которой появилась функция Clean Up. Она позволяет удалять объекты на фото с помощью Apple Intelligence. Однако Apple заранее предусмотрела автоматическую маркировку всех обработанных фото, чтобы никто этим не злоупотреблял.После удаления объектов с фото с помощью Clean Up в свойствах снимка появляется пометка, что снимок был отредактирован Apple Intelligence. Более того, в EXIF-данных ​​фотографии появляется метка Apple Photos Clean Up.Единственный способ избавиться от таких меток — переслать себе отредактированную фотографию через Telegram. Вполне вероятно, что в будущих бета-версиях Apple доработает функцию Clean Up, а также сделает её упоминания более заметными для пользователей.