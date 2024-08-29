«Шалость не удалась». iOS 18.1 будет помечать изображения, отредактированные с помощью ИИ

Фархад
iOS 18

Вчера вышла третья бета-версия iOS 18.1, в которой появилась функция Clean Up. Она позволяет удалять объекты на фото с помощью Apple Intelligence. Однако Apple заранее предусмотрела автоматическую маркировку всех обработанных фото, чтобы никто этим не злоупотреблял.

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После удаления объектов с фото с помощью Clean Up в свойствах снимка появляется пометка, что снимок был отредактирован Apple Intelligence. Более того, в EXIF-данных ​​фотографии появляется метка Apple Photos Clean Up.

AI

Единственный способ избавиться от таких меток — переслать себе отредактированную фотографию через Telegram. Вполне вероятно, что в будущих бета-версиях Apple доработает функцию Clean Up, а также сделает её упоминания более заметными для пользователей.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

John Doe
+742
John Doe
Любое поле в EXIF, в том числе все, можно без труда удалить. Это лишь собственная подстраховка Эппл, никак не решающая проблему.
Вчера в 20:34
#
+2
guzit
И какой умник сюда Телегу пристегнул? Аффтор не знает других способов редактировать EXIF? В Телеге, кстати, можно выбрать альтернативное размещение фото и EXIF сохранится при пересылке…
Вчера в 20:37
#
Adamaska
+123
Adamaska
Скрин экрана
2 часа назад в 22:53
#

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