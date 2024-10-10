Шалость удалась? iPhone 16 продаётся удивительно хорошо, даже без своих самых главных функций

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился своими данными о продажах линейки iPhone 16, которые пока продаются на удивление слишком успешно, несмотря на отсутствие масштабных нововведений. Он ссылается на свои источники в цепочке поставок.По словам Куо, цифры продаж соответствуют ожиданиям самой Apple, поэтому никаких сокращений в цепочке поставок не ожидается. При этом в последние годы компания регулярно снижала заказы на новые продукты через несколько недель после запуска. Самое интересное, что смартфоны серии iPhone 16 продаются очень хорошо, несмотря на то, что в них пока не работают никакие функции Apple Intelligence. Именно поэтому аналитик прогнозирует, что продажи ещё вырастут.Базовые iPhone 16 и 16 Plus пользуются более слабым спросом по сравнению с прошлогодними iPhone 15 и 15 Plus, но модели Pro почти не отстают от своих предшественников. Более того, поставщиков «попросили продолжить производство двух моделей Pro во время осенних праздников в Китае, что указывает на повышенный интерес к этим устройствам».Сама Apple расскажет об успехах iPhone 16 во время предоставления квартального отчёта в конце октября, но точные цифры компания никогда не раскроет.