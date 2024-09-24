Shazam научился «танцевать» в такт музыке, которую вы ищете через iPhone

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Спустя неделю после релиза iOS 18 с функцией тактильной вибрации в сервисе Apple Music компания Apple решила встроить её в Shazam. Обновленная версия приложения уже доступна в App Store.При включении этой функции Taptic Engine в iPhone будет вибрировать в соответствии со звуком песни, воспроизводимой в Apple Music или Shazam. Основное условие — активное подключение к Wi-Fi или сотовой сети.Тактильные виброэффекты поддерживаются на iPhone 12 и более новых моделях, за исключением iPhone SE 3. Для этого нужно обновить смартфон до iOS 18 и включить фичу в меню «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Музыкальные тактильные сигналы».