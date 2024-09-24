Shazam научился «танцевать» в такт музыке, которую вы ищете через iPhone

Фархад
Шазам

Спустя неделю после релиза iOS 18 с функцией тактильной вибрации в сервисе Apple Music компания Apple решила встроить её в Shazam. Обновленная версия приложения уже доступна в App Store.

При включении этой функции Taptic Engine в iPhone будет вибрировать в соответствии со звуком песни, воспроизводимой в Apple Music или Shazam. Основное условие — активное подключение к Wi-Fi или сотовой сети.

Тактильные виброэффекты поддерживаются на iPhone 12 и более новых моделях, за исключением iPhone SE 3. Для этого нужно обновить смартфон до iOS 18 и включить фичу в меню «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Музыкальные тактильные сигналы».

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Anatoly076
+279
Anatoly076
Хорошая функция, наверное 👍🏻! Классно что технологии движутся вперед, вместе с «примитивными потребностями» потребителями вот этого всего — лишь бы залипали и «мозги сушили» 😬. А в целом мне кажется ИИ или нейронка спокойно может так делать, да даже с помощью написания алгоритма, где обозначить частоты и обвязать метки для траектории и движений…
2 часа назад в 09:00
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