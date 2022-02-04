Во флагманском смартфоне от Google — Pixel 6 — обнаружен очень досадный глюк, который возникает при использовании одной из главных фишек этой модели. О баге написали в зарубежном ресурсе Phone Arena.
Согласно источнику, речь идет о функции Magic Eraser. Она позволяет очень быстро прямо на смартфоне обработать фотографию, удалив с нее нежелательные объекты или даже людей целиком. Google очень хвалилась этой фишкой на презентации Pixel 6 и преподносила её как уникальную функцию, аналогов которой сейчас нет на рынке.
Теперь же оказалось, что фишку недоработали софтверно. Владельцы Pixel 6 активно жалуются на неожиданное завершение приложения «Фото» при попытках использовать Magic Eraser. Когда пользователь пробует воспользоваться киллер-фичей устройства, оно принудительно закрывает приложение и возвращает его на рабочий стол.
Любопытно, что само устройство продается уже несколько месяцев, но данный баг появился относительно недавно. Возможно, причиной его стало одно из недавних обновлений ПО — у Google были трудности с адаптацией прошивки именно для шестого «пикселя», из-за чего апдейт для этой модели вышел позже, чем для более старых смартфонов бренда. Пользователи отмечают, что приложение «Фото» вылетает буквально при каждой попытке использовать Magic Eraser и решения этой проблемы пока никто не нашел. Ни перезагрузка, ни очистка кэша, ни другие профилактические меры не дают никакого результата.
Ранее мы рассказали, что Google Pixel 6 и 6 Pro получились довольно проблемными смартфонами. В первые недели после выхода покупатели нашли в них массу проблем и глюков.
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