Шесть топовых пауэрбанков, которые нужно брать не глядя на распродаже AliExpress. Для iPhone, iPad, Android и ноутбуков

Сегодня тот самый день, который многие ждут целый год — распродажа 11.11 с, пожалуй, наиболее крутыми скидками. На AliExpress всё уже готово к закупкам, но глаза разбегаются: не хотелось бы покупать низкокачественную мишуру даже задешево. Поэтому мы собрали шесть самых классных пауэрбанков от проверенного китайского бренда UGREEN, которые можно брать буквально не глядя — они вас точно не разочаруют.
UGREEN 20W
Самый доступный и понятный вариант от мастодонта зарядок. Устройство предлагается в черном цвете и двух версиях — с 10000 либо 20000 mAh. Максимальный выходной ток составляет 22,5 ватта, чего будет достаточно для быстрой зарядки всех поколений айфонов, кроме самых свежих, большинства Android-смартфонов; и даже планшет без проблем зарядите. Бонусом есть LED-дисплей для отображения остатка заряда. Ценник — чуть больше 1000 рублей.
UGREEN 30W
Чуть более стильная, компактная и мощная банка с дисплеем, встроенным прямо под корпус. Имеет две расцветки — серый и белый — а также пару портов: USB-A и USB-С. Емкость 10000 mAh. Максимальный выходной ток составит до 30 ватт, а значит быстро зарядить получится даже iPhone 16. Все пауэрбанки бренда имеют надежную защиту от КЗ и перегрева.
UGREEN Nexode 100W
Эта штучка будет помощнее: при емкости в 12000 mAh обеспечит до 100 ватт выходного тока, чего с головой хватит даже чтобы запитать макбук, не говоря уже о зоопарке смартфонов и планшетов. Имеется «понижающий» режим для зарядки мелкой электроники вроде смарт-часов и наушников. Дисплей не просто показывает проценты, но еще и умеет «корчить рожицы», показывая этим статус зарядки.
UGREEN 145W
В чат вошли тяжеловесы — в прямом и переносном смысле. Внушительные 25000 mAh в максимальной версии отдадутся вашему гаджету с мощностью до 145 ватт — даже Macbook Pro 16 не заметит разницы с розеткой. Сбоку имеется LED-дисплей с процентами заряда, а на передней части — три порта. К слову, заряжается пауэрбанк так же быстро — принимает до 145 ватт. Настоящий премиум-продукт сейчас распродают чуть дороже 4000 рублей.
UGREEN Uno 20W
Переходим к необычным вариантам: это MagSafe-банка для iPhone 12 и новее, которая крепится к задней части смартфона с помощью нативного магнитного интерфейса. Максимальная отдача до 20 ватт, а емкость 5000 mah: не очень много, зато не оттягивает карман и вполне хватит на одну зарядку среднего айфона. Продается в двух цветах — фирменном сером и розовом. А еще есть выдвижная ножка для использования в качестве подставки.
UGREEN Type-С
Небольшой пауэрбанк, который крепится прямо к USB-порту смартфона. Подойдет для iPhone 15 и 16, а также к любому другому устройству с разъемом USB-С. Емкость — невесомые 5000 mAh, максимальная выходная мощность — 22,5 ватта. Имеется сквозная зарядка. Отличный карманный вариант на каждый день.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158