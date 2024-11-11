Шесть топовых пауэрбанков, которые нужно брать не глядя на распродаже AliExpress. Для iPhone, iPad, Android и ноутбуков





Сегодня тот самый день, который многие ждут целый год — распродажа 11.11 с, пожалуй, наиболее крутыми скидками. На AliExpress всё уже готово к закупкам, но глаза разбегаются: не хотелось бы покупать низкокачественную мишуру даже задешево. Поэтому мы собрали шесть самых классных пауэрбанков от проверенного китайского бренда UGREEN, которые можно брать буквально не глядя — они вас точно не разочаруют.

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