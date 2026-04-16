Школа дизайна НИУ ВШЭ объявила международный конкурс дизайна и мобильной фотографии вместе с HUAWEI

Фархад
 
 
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявила об открытии приёма заявок на международный конкурс дизайна «Раскрой креативность с дизайном HUAWEI nova» и мобильной фотографии «Снято на HUAWEI nova».

Конкурс посвящён исследованию современного визуального языка и роли технологий в креативных индустриях и продолжает образовательную и исследовательскую повестку Школы дизайна НИУ ВШЭ, в которой дизайн рассматривается как способ осмысления реальности и работы с визуальной культурой. В центре проекта изучение влияния современных цифровых инструментов на способы создания изображений, формирование визуальных кодов и передачу эмоционального опыта.

Участникам предлагается переосмыслить визуальную идентичность современного смартфона HUAWEI nova и создать портретные фотографии, фиксирующие живые эмоции. Конкурс ориентирован как на начинающих авторов, так и на профессионалов, работающих в области дизайна и фотографии.
 
Конкурс задуман как платформа для эксперимента и осмысления новых художественных практик, в которых технологии становятся не просто инструментом, а частью авторского высказывания. Современная мобильная фотография и дизайн сегодня всё чаще выходят за пределы прикладной функции, становясь способом фиксации и интерпретации реальности. Конкурс предлагает рассмотреть смартфон как полноценный инструмент художественного производства и пространство для визуальных экспериментов.

Номинации

«Раскрой креативность с дизайном HUAWEI nova»

В этой номинации участникам предлагается переосмыслить ДНК бренда HUAWEI nova. Не изменяя оригинальный образ монограммы, необходимо деконструировать и разработать новое видение логотипа. Возможны любые визуальные решения: от типографики до трёхмерной графики и абстрактной иллюстрации. Работы победителей могут быть интегрированы в оформление аксессуаров линейки HUAWEI nova. Авторы также смогут стать официальными разработчиками и зарабатывать на продаже тем в магазине циферблатов HUAWEI.
 
«Снято на HUAWEI nova»

Номинация посвящена портретной фотографии и тому, как один кадр может передать целый спектр чувств и эмоций. С помощью смартфона HUAWEI участникам предлагается создать портреты, передающие динамику и искренние эмоции. Конкурс станет частью российского конкурса HUAWEI XMAGE, с помощью которого компания отмечает выдающиеся фотографии и видео, сделанные пользователями по всему миру на смартфоны бренда. В прошлом году работы победителей конкурса HUAWEI XMAGE стали частью выставки в Государственной Третьяковской галерее. 

Призы и условия

 К участию приглашаются как и любители, так и профессионалы фотографии и дизайна совершеннолетнего возраста. Победители каждой номинации получат в качестве приза технику и подарки от бренда:
  • Первое место — денежный приз номиналом 50 тысяч рублей;
  • Второе место — смартфон HUAWEI nova 15 Pro;
  • Третье место — наушники HUAWEI.

 
Победители также смогут зарегистрироваться как официальные разработчики и коммерциализировать дизайн логотипа в магазине циферблатов Huawei.
 
Приём работ открыт с 16 апреля по 30 мая 2026 года.
 
