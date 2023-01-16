Школьники начали «списывать» домашние задания у нейросети

Ученики освоили нейросеть ChatGPT, которая помогает решать задачи по математике, геометрии, физике и другим предметам. Работы оцениваются учителями на 4 и 5. Об этом сообщают «Новые Известия».Одним из главных плюсов для учеников стала возможность не только получить правильный ответ на заданную задачу. В основном ChatGPT преуспевает в точных науках, а в некоторых случаях может помочь с коротким сочинением. Тем не менее такой метод не идеален — программа также допускает ошибки. Иногда решение не соответствует уровню школьных знаний и уловка быстро вычисляется преподавателем. Впрочем, промашки не отпугивают школьников, как и недоступность ИИ в России — ограничения обходятся через VPN-соединение.Эксперты считают, что ChatGPT хоть и добилась определенных успехов в обучении, полагаться на неё полностью не стоит и списать у отличника в классе по-прежнему более надежный способ. Проблема только в том, что не все одноклассники позволят это сделать, а нейросеть не откажет.Однако, применение современных технологий вызывает обеспокоенность родителей не только в нашей стране. Схожая ситуация возникла в учебных заведениях Нью-Йорка, но «из-за опасений негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и достоверности генерируемого системой контента» доступ к ChatGPT был быстро прикрыт на государственном уровне.