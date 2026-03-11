Школьники прошли новый тренажер «Авито» более 1,5 миллионов раз в рамках проекта «Урок цифры»

Более полутора миллионов раз школьники со всей России прошли новый онлайн-тренажер, разработанный технологической платформой «Авито» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тренажер, посвященный теме «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому», не только познакомил учащихся с востребованными IT-профессиями, но и помог собрать более 50 млн виртуальных баллов, которые будут конвертированы компанией в реальные средства и направлены на благотворительность.

«Рекомендательные системы — один из ключевых технологических механизмов современных цифровых платформ. На „Авито“ именно такие алгоритмы помогают пользователям ориентироваться среди миллионов объявлений и находить то, что им действительно нужно. В тренажёре „Урока цифры“ мы постарались показать школьникам, как работают эти технологии на практике: как данные превращаются в рекомендации, как инженеры проверяют гипотезы и почему алгоритмы нужно постоянно дообучать. Это возможность заглянуть под капот цифровой платформы и попробовать себя в роли специалистов, которые создают такие системы», — комментирует Михаил Каменщиков, руководитель команды рекомендаций «Авито».

«Мы видим большой интерес школьников к современным цифровым технологиям — „Урок цифры“ от компании „Авито“ прошли более 1,5 млн ребят. В рамках урока школьники узнали, как устроены рекомендательные системы — один из ключевых элементов цифровых платформ. Особенно важно, что ребята не только изучили теорию, но и смогли на практике попробовать создать собственные алгоритмы. Проект „Урок цифры“ — важный инструмент популяризации ИТ-профессий: он помогает формировать у подрастающего поколения системное понимание цифровой экономики и показывает, какие навыки будут востребованы в будущем», — отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ.Тренажер позволил ученикам познакомиться с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ и самим поучаствовать в создании алгоритма. Ученики попробовали себя в роли дата-инженера, дата-сайентиста, аналитика данных и узнали, как проводить A/B-тестирование. Самыми активными участниками нового онлайн-тренажера «Авито» стали ученики из Оренбургской области — 171 тысяч прохождений, Чеченской республики — 167 тысячи, Белгородской области — 133 тысячи, Свердловской области — 117 тысяч, а также Челябинской области — 73 тысячи. Кроме того, специалисты «Авито» в рамках проекта также провели более 40 открытых уроков в своих родных школах и школах своих детей, уроки прошли в 27 городах России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.Особенностью тренажера стала благотворительная механика. За успешное выполнение заданий ученики получали виртуальные баллы, которые могли направить на поддержку одной из трех организаций: фонда помощи бездомным животным «Ника», фонда помощи детям с инвалидностью «Движение вверх» или фонда помощи одиноким пожилым людям, которые живут в деревнях России «Операция Бабушка». Всего за время действия урока школьники распределили между фондами более 50 миллионов виртуальных баллов, которые будут конвертированы платформой в реальные средства и направлены на благотворительность.Первый «Урок цифры» от «Авито» был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает «Авито».