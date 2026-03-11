Школьники прошли новый тренажер «Авито» более 1,5 миллионов раз в рамках проекта «Урок цифры»

Более полутора миллионов раз школьники со всей России прошли новый онлайн-тренажер, разработанный технологической платформой «Авито» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тренажер, посвященный теме «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому», не только познакомил учащихся с востребованными IT-профессиями, но и помог собрать более 50 млн виртуальных баллов, которые будут конвертированы компанией в реальные средства и направлены на благотворительность.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesПроект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения РФ.
Тренажер позволил ученикам познакомиться с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ и самим поучаствовать в создании алгоритма. Ученики попробовали себя в роли дата-инженера, дата-сайентиста, аналитика данных и узнали, как проводить A/B-тестирование. Самыми активными участниками нового онлайн-тренажера «Авито» стали ученики из Оренбургской области — 171 тысяч прохождений, Чеченской республики — 167 тысячи, Белгородской области — 133 тысячи, Свердловской области — 117 тысяч, а также Челябинской области — 73 тысячи. Кроме того, специалисты «Авито» в рамках проекта также провели более 40 открытых уроков в своих родных школах и школах своих детей, уроки прошли в 27 городах России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.
«Рекомендательные системы — один из ключевых технологических механизмов современных цифровых платформ. На „Авито“ именно такие алгоритмы помогают пользователям ориентироваться среди миллионов объявлений и находить то, что им действительно нужно. В тренажёре „Урока цифры“ мы постарались показать школьникам, как работают эти технологии на практике: как данные превращаются в рекомендации, как инженеры проверяют гипотезы и почему алгоритмы нужно постоянно дообучать. Это возможность заглянуть под капот цифровой платформы и попробовать себя в роли специалистов, которые создают такие системы», — комментирует Михаил Каменщиков, руководитель команды рекомендаций «Авито».
«Мы видим большой интерес школьников к современным цифровым технологиям — „Урок цифры“ от компании „Авито“ прошли более 1,5 млн ребят. В рамках урока школьники узнали, как устроены рекомендательные системы — один из ключевых элементов цифровых платформ. Особенно важно, что ребята не только изучили теорию, но и смогли на практике попробовать создать собственные алгоритмы. Проект „Урок цифры“ — важный инструмент популяризации ИТ-профессий: он помогает формировать у подрастающего поколения системное понимание цифровой экономики и показывает, какие навыки будут востребованы в будущем», — отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.
Особенностью тренажера стала благотворительная механика. За успешное выполнение заданий ученики получали виртуальные баллы, которые могли направить на поддержку одной из трех организаций: фонда помощи бездомным животным «Ника», фонда помощи детям с инвалидностью «Движение вверх» или фонда помощи одиноким пожилым людям, которые живут в деревнях России «Операция Бабушка». Всего за время действия урока школьники распределили между фондами более 50 миллионов виртуальных баллов, которые будут конвертированы платформой в реальные средства и направлены на благотворительность.
Первый «Урок цифры» от «Авито» был запущен в мае 2025 года и познакомил учеников с технологиями безопасности на цифровых платформах. Ученики попробовали себя в различных ролях антифрод-специалистов: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете, научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и фондам. Виртуальные баллы, заработанные во время прохождения тренажера, были конвертированы в реальные средства и переданы в организации, которым помогает «Авито».