Поднесите камеру к объекту как можно ближе — минимальное расстояние составляет 2 сантиметра.

Основную точку фокусировки лучше разместить примерно в центре кадра — этот участок получится наиболее чётким.

Можно также коснуться экрана, чтобы задать точку фокусировки вручную.

Если снимать с увеличением 0,5x, будет использовано всё поле обзора сверхширокоугольной камеры. Но если нужно уменьшить область кадра, можно выбрать увеличение 1x — по мере приближения к объекту iPhone будет автоматически переключаться с одной камеры на другую, сохраняя нужное увеличение.

Как отправить макроснимки на конкурс







Apple приглашает пользователей размещать макроснимки в Instagram и Twitter с хэштегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge для участия в международном конкурсе. Жюри, состоящее из экспертов отрасли и представителей Apple, оценит работы и выберет 10 победителей. Лучшие снимки будут опубликованы в Apple Newsroom, на сайте apple.com, на странице Apple в Instagram (@apple) и на других официальных страницах компании в социальных сетях. Снимки также могут быть использованы в цифровых рекламных кампаниях, для оформления магазинов Apple Store или рекламных плакатов, а также на публичных фотовыставках.Напомним, система камер на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max состоит из сверхширокоугольной, широкоугольной и телефотокамеры, работой которых управляет чип A15 Bionic. Значение диафрагмы сверхширокоугольной камеры существенно составляет ƒ/1.8. Новая конструкция объектива, автофокусировка, впервые реализованная для сверхширокоугольной камеры iPhone, и программное обеспечение помогают пользователям делать снимки небольших предметов крупным планом.Макросъёмка позволяет запечатлеть в необычном ракурсе самые привычные предметы обихода (такие как расчёска), блюда на столе или объекты природы: лёд, снег, перья, цветы, насекомых, животных. Особое обаяние макрофотографии состоит в её способности превращать обычные вещи в произведения искусства.Один из участников программы National Geographic Explorer и успешный фотограф. Он считает, что камера — это не просто инструмент, позволяющий запечатлеть то, что видит человек, но ещё и способ раскрыть внутреннюю красоту и сложность мира, скрытую от невооружённого глаза. Ананд имеет диплом в области биологии и показывает различных существ, живущих на нашей планете, в невероятных деталях, которые чаще всего остаются незамеченными, попутно рассказывая своим зрителям о тайнах природы.Апекша живёт в Мумбаи и является одной из основателей коммерческой фотостудии The House Of Pixels. Для Апекши фотография — это путь к самовыражению. Она сотрудничает со многими ведущими актёрами и актрисами Индии и других стран мира. Работы Апекши Мейкер регулярно печатают в крупных изданиях, таких как GQ, Elle и Cosmopolitan.Питер — всемирно известный фотограф, режиссёр, автор контента для YouTube и предприниматель. Он использует разные платформы, чтобы вдохновлять коллег-фотографов и помогать им следовать за мечтой. В 2019 году Питер Маккиннон победил в номинации «Самый яркий дебют года на YouTube» на конкурсе Shorty Awards, а в 2020 году получил премию Streamy Award в области кинематографа. Его фотография была представлена на двух специальных коллекционных монетах, выпущенных Королевским монетным двором Канады.Падди снимает на iPhone моменты повседневной жизни. На его работах можно увидеть улицы, людей, пейзажи, архитектуру. Падди Чао получил множество международных наград в области фотографии за снимки, сделанные на iPhone, в том числе стал победителем конкурсов National Geographic, PX3, Mobile Photography Awards (MPA) и IPPAWARDS.Йик Кит Ли — городской фотограф-самоучка из Сингапура. В свои 25 лет Йик Кит уже успел поработать с ведущими международными брендами, включая Louis Vuitton, Burberry, Adidas и Porsche, в рамках сезонных рекламных кампаний, а также с крупнейшими организациями Сингапура, такими как OCBC Bank и телеканал Channel 8. Йик Кит Ли известен своим талантом создавать уникальные истории из повседневных вещей и особым вниманием к деталям. Он активно пользуется разными социальными сетями и учит других пользователей делать отличные снимки с помощью смартфонов.Арем — директор по фотографии в маркетинговой команде Apple. Он тесно сотрудничает с некоторыми из самых успешных фотографов мира, а до этого около десятка лет проработал арт-директором The New York Times Magazine.Билли работает с дизайнерской командой Apple и руководит фотосъёмками для всех продуктов Apple. До перехода в компанию он возглавлял творческую группу в WIRED и работал со многими известными фотографами-журналистами.Делла отвечает за выпуск программного обеспечения для Фото и Камеры на устройствах Apple. А ещё она увлечённый фотограф, любит путешествовать и снимать всё, что видит, на iPhone.Кайанн участвовала в создании многих продуктов Apple, так или иначе связанных с фотографией — от первого iPod touch с камерой до новейших моделей iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Она является вице-президентом по международному продуктовому маркетингу.Памела отвечает за эстетическую составляющую и разработку визуальных элементов программного обеспечения Apple для съёмки и обработки фотографий. Она тесно сотрудничает с авторами и художниками из разных стран мира. Прежде она была шеф-редактором Instagram и старшим редактором по иллюстрациям в National Geographic.Чтобы принять участие в конкурсе, опубликуйте свои лучшие макроснимки, сделанные на iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max, в Instagram или Twitter и добавьте хэштеги #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge. Пользователи Weibo могут принять участие, отметив свои работы тегами #ShotoniPhone# и #iPhonemacrochallenge#. В подписях обязательно указывайте, на какую модель iPhone был сделан снимок. Вы можете также прислать фотографии в максимальном разрешении по электронной почте на адрес shotoniphone@apple.com , используя следующий формат названия: «имя_фамилия_macro_модельiPhone». В теме письма укажите: «Shot on iPhone Macro Challenge Submission». В конкурсе могут участвовать как необработанные снимки, так и обработанные в приложении «Фото» на устройствах Apple или в сторонних приложениях. Приём заявок начинается 25 января 2022 года, в 17:01 мск., и заканчивается 17 февраля 2022 года, в 10:59 мск. Участвовать могут пользователи в возрасте 18 лет и старше, кроме сотрудников Apple и их ближайших родственников.Если вы отправляете снимки на конкурс путём размещения в социальных сетях, публикация должна быть общедоступной. К участию в конкурсе не допускаются фотографии, нарушающие права третьих лиц, в том числе авторские права, права на товарные знаки или другие объекты интеллектуальной собственности, право на неприкосновенность частной жизни и любые другие гражданские права; фотографии, изображающие сексуальные сцены, обнажённую натуру, сцены жестокости и другие неприемлемые сюжеты; снимки, которые так или иначе дискредитируют Apple или любых других третьих лиц или третьи стороны.Apple считает, что творческая работа должна оплачиваться, поэтому 10 победителей получат лицензионные выплаты за использование их работ в маркетинговых каналах Apple. Вы сохраняете за собой все права на свои фотографии, однако, отправляя снимки на конкурс, вы предоставляете Apple бесплатную международную, не подлежащую отзыву, неисключительную лицензию сроком один год на использование, изменение, публикацию, демонстрацию, распространение, создание производных работ и размещение снимков в Apple Newsroom, на сайте apple.com, на страницах Apple в Twitter (@Apple), Instagram (@apple), WeChat и Weibo, а также их возможное использование в цифровых рекламных кампаниях, в магазинах Apple Store, на рекламных плакатах, размещение на внутренних корпоративных выставках Apple и на публичных выставках. При публикации или ином размещении фотографии рядом с ней будет указан автор. Если ваше фото будет выбрано для использования в маркетинговых материалах, вы также даёте компании Apple исключительное право на коммерческое использование снимка в течение всего срока действия лицензии.