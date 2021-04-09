Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max вместе с запуском iOS 14.3 получили поддержку съемки в Apple ProRAW. Мы уже рассказывали подробно, что представляет собой этот формат, а теперь мы в нем поснимали и делимся результатами. Кстати, мы не забыли прикрепить к этой заметке необработанные равки с айфона, которые вы сможете самостоятельно покрутить в Lightroom или любом другом редакторе с поддержкой изображений в контейнере DNG.
Что здесь: небо из-за пересвета «выбито», а периметр здания явно недоэкспонирован, слишком много теней особенно по краям кадра. Что делаем: вытягиваем общую экспозицию, а затем тянем детали с помощью параметров «яркости», «теней» и «черного». После этого добавляем немного насыщенности с помощью Saturation и Vibrance. Я не стал вытаскивать слишком много теней, чтобы сохранить атмосферу снимка, но пространство для этого еще было.
До
После
Что здесь: смартфон слишком уравновесил сцену и здания потеряли детализацию. Что делаем: применяем почти аналогичные настройки предыдущему случаю, но не трогаем усилители цвета, поскольку с цветовой насыщенностью в этом кадре все в порядке.
Что видим: стало еще темнее, остаток свечения в небе переэкспонирован, а периметр здания погрузился в темноту. Что делаем: вытаскиваем детали из теней, а затем затемняем небо, чтобы сделать динамический диапазон шире. Таким образом картинка будет смотреться менее плоско, а помимо этого добавим еще немного резкости, которой не хватает по краям кадра. Её ощутимо «съел» сверхширокоугольный объектив. По результат уже и не скажешь, что снимок делался в сумерки, а скоре это ранний вечер.
Что видим: отсутствие деталей в верхней части снимка. Их выбило свечение фонарей по бокам дорожки. Что делаем: вытягиваем тени и понижаем уровень черного. Наша задача — не пересветить нижнюю часть снимка, сохранить читаемость «Газпром арена» и не забить небо в синюю кашу, сохранив текстуру облаков.
До
После
Что видим: темно, как у кота в подмышках. Задача: достать детали по всему кадру, чтобы разглядеть хоть что-то, кроме куска ночного неба. Что делаем: вытаскиваем всё! Тянем экспозицию до уровня, пока не полезут артефакты, а затем вытаскиваем тени и понижаем уровень черного.
До
После
На этом кадре задача очень простая: нужно сохранить уровень освещения окна, но при этом вытянуть детали из затемненного участка справа.
До
После
Что видим: нет желания говорить, что это какой-то «проблемный» снимок, но хочется добавить ему атмосферности. Для этого нужно немного осветлить передний план и затемнить небо, сделав его более драматичным.
В качестве последнего примера все-таки добавлю один снимок в условиях с хорошим освещением. Таким образом подчеркну, что съемка в Apple ProRaw добавляет еще больше пространства для редактирования и творческой обработки.
Не стоит заморачиваться со съемкой в ProRAW тем, кто все основные манипуляции с цветокоррекцией выполняет прямо на смартфоне и затем размещает свои снимки в Instagram. В таком сценарии вы не получите каких-либо преимуществ, а даже наоборот: вес файла больше, например. Да и конечная аудитория в соцсетях попросту не увидит всех достоинств, поскольку их «съедят» алгоритмы сжатия платформ.
Скачать снимки в формате ProRAW (DNG) можно здесь
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Как включить съемку в Apple ProRAW на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max
- Откройте «Настройки».
- Перейдите к разделу «Камера».
- В меню «Форматы» нужно активировать опцию Apple ProRAW.
- После этого в видоискателе приложения «Камера» появится кнопка включения ProRAW.
Что, когда и для чего мы снималиДемонстрировать достоинства формата Apple ProRAW в ясную солнечную погоду с хорошим освещением — бессмысленно. В таких условиях себя хорошо продемонстрирует большинство смартфон и сам iPhone в режиме сохранения JPEG/HEIC. Чтобы раскрыть весь потенциал съемки в RAW нужны сцены со сложным освещением: сумерки, контровой свет, световые перепады и прочее. Это необходимо для того, чтобы максимально вытянуть возможное количество деталей в пересвеченных и недоэкспонированных областях снимка.
Сцена 1: двор-колодец, ранний вечер
Что здесь: небо из-за пересвета «выбито», а периметр здания явно недоэкспонирован, слишком много теней особенно по краям кадра. Что делаем: вытягиваем общую экспозицию, а затем тянем детали с помощью параметров «яркости», «теней» и «черного». После этого добавляем немного насыщенности с помощью Saturation и Vibrance. Я не стал вытаскивать слишком много теней, чтобы сохранить атмосферу снимка, но пространство для этого еще было.
Сцена 2: сумерки, улица, яркие огни
До
После
Что здесь: смартфон слишком уравновесил сцену и здания потеряли детализацию. Что делаем: применяем почти аналогичные настройки предыдущему случаю, но не трогаем усилители цвета, поскольку с цветовой насыщенностью в этом кадре все в порядке.
Сцена 3: двор-колодец, сумерки
Что видим: стало еще темнее, остаток свечения в небе переэкспонирован, а периметр здания погрузился в темноту. Что делаем: вытаскиваем детали из теней, а затем затемняем небо, чтобы сделать динамический диапазон шире. Таким образом картинка будет смотреться менее плоско, а помимо этого добавим еще немного резкости, которой не хватает по краям кадра. Её ощутимо «съел» сверхширокоугольный объектив. По результат уже и не скажешь, что снимок делался в сумерки, а скоре это ранний вечер.
Сцена 4: парк, ночь
Что видим: отсутствие деталей в верхней части снимка. Их выбило свечение фонарей по бокам дорожки. Что делаем: вытягиваем тени и понижаем уровень черного. Наша задача — не пересветить нижнюю часть снимка, сохранить читаемость «Газпром арена» и не забить небо в синюю кашу, сохранив текстуру облаков.
Сцена 5: двор-колодец, ночь
До
После
Что видим: темно, как у кота в подмышках. Задача: достать детали по всему кадру, чтобы разглядеть хоть что-то, кроме куска ночного неба. Что делаем: вытаскиваем всё! Тянем экспозицию до уровня, пока не полезут артефакты, а затем вытаскиваем тени и понижаем уровень черного.
Сцена 6: улица, ночь, подсветка вывесками
До
После
На этом кадре задача очень простая: нужно сохранить уровень освещения окна, но при этом вытянуть детали из затемненного участка справа.
Сцена 7: пасмурная погода
До
После
Что видим: нет желания говорить, что это какой-то «проблемный» снимок, но хочется добавить ему атмосферности. Для этого нужно немного осветлить передний план и затемнить небо, сделав его более драматичным.
Сцена 8: ясная погода, улица, хорошее освещение
В качестве последнего примера все-таки добавлю один снимок в условиях с хорошим освещением. Таким образом подчеркну, что съемка в Apple ProRaw добавляет еще больше пространства для редактирования и творческой обработки.
В качестве послесловияВместо вывода добавлю тезис, который ранее озвучивал. Если вы много снимаете, а затем корректируете отснятый материал с помощью десктопных приложений, таких как Lighroom, Pixelmator и прочие, то вам, определенно, стоит попробовать Apple ProRAW. Не обошлось и без ложки дёгтя. Так например формат DNG с камеры iPhone 12 Pro Max не захотел «заводиться» в привычном для меня Capture One, приходилось перегонять его в TIFF. Подозреваю, что это в первую очередь недостаток C1, возможно, проблема будет устранена путем обновления.
Не стоит заморачиваться со съемкой в ProRAW тем, кто все основные манипуляции с цветокоррекцией выполняет прямо на смартфоне и затем размещает свои снимки в Instagram. В таком сценарии вы не получите каких-либо преимуществ, а даже наоборот: вес файла больше, например. Да и конечная аудитория в соцсетях попросту не увидит всех достоинств, поскольку их «съедят» алгоритмы сжатия платформ.
Скачать снимки в формате ProRAW (DNG) можно здесь
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