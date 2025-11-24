Top.Mail.Ru

Штрафы блогерам увеличат в десятки раз

Александр

Фото freepik

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о значительном увеличении штрафов за размещение рекламы в запрещённых иностранных социальных сетях. Согласно инициативе, штрафы для физических лиц предлагается повысить с 2–2,5 тыс. до 50–80 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 200–500 тысяч до 1 млн рублей.

Авторы законопроекта, включая зампреда комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, указывают, что текущие размеры штрафов не оказывают достаточного превентивного эффекта. Доходы блогеров от рекламных интеграций в запрещённых соцсетях многократно превышают существующие штрафные санкции. По словам Выборного, в условиях информационной войны с Западом такие платформы используются для распространения дезинформации и антироссийской повестки, а блогеры, размещая там рекламу, «легализуют их присутствие».

Несмотря на запрет, блогеры продолжают рекламную деятельность в заблокированных соцсетях. Некоторые открыто размещают рекламные посты, другие используют обходные методы — например, публикуют материалы в формате «личных советов» или используют сторис, которые исчезают через 24 часа. Стоимость рекламы варьируется от 7 тысяч рублей за репост в сторис до 16 тысяч рублей и выше за комплексное продвижение в нескольких соцсетях.

Эксперты отрасли оценивают инициативу неоднозначно. Одни считают, что повышение штрафов уменьшит число нарушений, поскольку реклама должна будет приносить на 50–100% больше доходов для оправдания рисков. Другие указывают, что запреты не изменят модели поведения, а лишь загонят рекламу в менее очевидные форматы. Отмечается необходимость развития российских платформ и создания экономических стимулов для вывода рекламы из тени.

-4
Комментарии

Bykolev
«…такие платформы используются для распространения дезинформации и антироссийской повестки»
А примеры можно?
Сегодня в 17:05
