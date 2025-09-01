Штрафы, запреты, законы: какие изменения в России вступили в силу с 1 сентября 2025 года

Артем
Снимок экрана 2025-09-01 102601.png

С 1 сентября 2025 года в России вступило в силу большое количество законодательных изменений. Многие из них касаются цифровой, торговой сферы, а также безопасности граждан.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обход блокировок

• За поиск экстремистских материалов штраф от 3 до 5 тыс руб
• За рекламу VPN штраф от 50 до 500 тыс руб 
• Передача SIM-карт и аккаунтов третьими лицам — штраф 30 до 200 тыс руб

Мессенджер Max

• Производители будут обязаны устанавливать нацмессенджер на все новые смартфоны и планшеты
• Сервис может заменить паспорт и электронную подпись
• Через Max разрешат переводить деньги и бронировать билеты

Реклама на запрещенных ресурсах

• Запрещается размещать рекламу на сайтах и в социальных сетях, которые запрещены в России — штрафы от 5 до 500 тыс руб

Предустановка RuStore

• Производители гаджетов будут обязаны предустановить российский магазин приложений и разрешить скачивать его самостоятельно из Google Play или App Store
• За нарушение правил грозят штрафы от 50 до 200 тыс руб

Финансы

• Теперь можно отказаться от массовых рекламных обзвонов, а банки могут блокировать подозрительные операции по снятию наличных.
• Все кредиты будут выдавать с задержкой. Пока действует «период охлаждения» клиент может быстро расторгнуть договор займа.
• Все операции по банковским счетам могут остановить по требованию следствия без решения суда.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Жители России смогут отказаться от массовых обзвонов
Сэкономил — плати: названа новая статья расходов для водителей
Московских водителей хотят заставить платить за каждый километр

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии