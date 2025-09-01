Штрафы, запреты, законы: какие изменения в России вступили в силу с 1 сентября 2025 года





С 1 сентября 2025 года в России вступило в силу большое количество законодательных изменений. Многие из них касаются цифровой, торговой сферы, а также безопасности граждан.

Обход блокировок

Мессенджер Max

Реклама на запрещенных ресурсах

Предустановка RuStore

Финансы

• За поиск экстремистских материалов штраф от 3 до 5 тыс руб• За рекламу VPN штраф от 50 до 500 тыс руб• Передача SIM-карт и аккаунтов третьими лицам — штраф 30 до 200 тыс руб• Производители будут обязаны устанавливать нацмессенджер на все новые смартфоны и планшеты• Сервис может заменить паспорт и электронную подпись• Через Max разрешат переводить деньги и бронировать билеты• Запрещается размещать рекламу на сайтах и в социальных сетях, которые запрещены в России — штрафы от 5 до 500 тыс руб• Производители гаджетов будут обязаны предустановить российский магазин приложений и разрешить скачивать его самостоятельно из Google Play или App Store• За нарушение правил грозят штрафы от 50 до 200 тыс руб• Теперь можно отказаться от массовых рекламных обзвонов, а банки могут блокировать подозрительные операции по снятию наличных.• Все кредиты будут выдавать с задержкой. Пока действует «период охлаждения» клиент может быстро расторгнуть договор займа.• Все операции по банковским счетам могут остановить по требованию следствия без решения суда.